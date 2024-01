Valerio Scanu e quel giorno «in cui mio padre Tonino ha versato le sue lacrime» 

Intenso, intimo, personale, è un grande ritorno quello di Valerio Scanu con “Presente”, il nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Di nuovo sulla scena, dopo il matrimonio del 7 settembre scorso con Luigi Calcara, il cantante de La Maddalena, vincitore di Sanremo nel 2010 con “Per tutte le volte che…”, ha anticipato il nuovo e omonimo disco di inediti, in arrivo quest’anno, con un brano che è un inno all’amore, al ricordo e alla resilienza di fronte alla perdita del padre, scomparso nel 2020, a causa del covid. Una canzone senza tempo, scritta con Andrea Amati e Gabriele Oggiano, che l’ha anche prodotta, in cui a dominare sono la melodia e la voce di Valerio. «Questa canzone è nata poco dopo la mancanza di mio padre», ci ha raccontato. «A volte può essere complicato, ma la musica può aiutare a sfogarti».

Con suo padre aveva un legame molto forte, da cui ha tratto tanti insegnamenti. I più preziosi?

«Tutti, a 360 gradi. La mia famiglia è stata molto importante per me: io sono quello che loro sono stati, ciò che mi hanno insegnato».

Uno dei temi della canzone è il vivere nel presente. Cosa significa per lei?

«Adattarsi, fare un sunto e fissare come punto cardine ciò che di positivo c’è stato, altrimenti esci di testa. Il passato non si cancella, nel bene e nel male, ma il passato insegna».

Suo papà l’ha sempre supportata, quando ha fatto coming out lui ha pianto al pensiero che si fosse tenuto tutto dentro fino a quel momento. Oggi, che è felicemente sposato con Luigi, se potesse parlargli per un momento, cosa gli direbbe?

«Sì, si mise a piangere al pensiero che io potessi essermi sentito solo, sbagliato e giudicato da lui o dalla mia famiglia. Oggi di cose da dirgli ne avrei tantissime! Credo che lui se ne sia andato col pensiero nostro, perché è sempre stato quello che risolveva i problemi, si faceva carico di tutto, ma in questo caso ci ha lasciato una bella gatta da pelare a livello emotivo».

Cosa la aiuta ad affrontare il dolore?

«Forse il tempo, perché al dolore ci si abitua, anche se non svanisce».

Nei prossimi giorni uscirà il video di “Presente”. Ce lo racconta?

«Vuole essere evocativo delle immagini che abbiamo tradotto in musica e col regista Marco Giacomozzi abbiamo cercato di ricreare immagini tipo il “Re Leone” della Disney, perché questa canzone me le evocava a livello di rapporto padre-figlio. Lo abbiamo girato a Ostia, per ricordare il nostro mare, perché nel presente io vivo qui e in Sardegna torno per trovare la mia famiglia o in vacanza».

Le manca il mare de La Maddalena?

«Ci torno spesso, quindi non me lo faccio mancare».

A proposito di ritorni: le piacerebbe tornare a Sanremo?

«Sì, ma non credo che questo sia il mio momento».

Invece è il momento di un nuovo album.

«Sono sempre io, cresciuto e coerente con quello che sono stato negli anni. Si dice che ogni volta che uno fa un disco cerca di esprimere la sua crescita artistica. Ecco, io l’ultimo disco di inediti l’ho fatto a 28 anni, adesso ne ho 34 e se prima facevo un disco all’anno, ora non ne sento l’esigenza, i dischi si fanno una volta che uno ha qualcosa di importante da dire».

In questo caso?

«Le canzoni sono mosse dall’amore, di qualsiasi entità sia. Il mio è un disco che parla di incontri, di sunti della vita, del passato che ritroviamo nel presente, per cui l’amore è sempre al centro di tutto».

