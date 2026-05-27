Valeria Solarino e Adriano Giannini ad “Anderas” 

Torna dal 30 giugno al 5 luglio, per la sua ottava edizione, “Andaras Traveling Film Festival”, il festival dedicato al cinema breve di viaggio: un percorso cinematografico itinerante lungo la Costa delle Miniere, tra Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias. Al centro di questa edizione, dedicata a Federico Frusciante, critico cinematografico scomparso di recente, il tema delle “Frontiere”: geografiche, culturali, sociali e interiori. Confini reali o invisibili, luoghi di attraversamento in cui ogni viaggio coincide con una trasformazione e con uno spostamento dello sguardo, mettendo in relazione mondi differenti per interrogarsi su identità, appartenenza, memoria e cambiamento. Due i grandi protagonisti: Adriano Giannini e Valeria Solarino.

Le pellicole

Sono 50 i film selezionati tra le centinaia di opere ricevute da oltre 86 Paesi del mondo. Molti dei lavori in concorso affrontano temi legati all’identità, ai mutamenti contemporanei, al rapporto con i luoghi e alle trasformazioni individuali e collettive, confermando il cinema e il festival come spazio di ascolto, ricerca e confronto. «La qualità delle opere che riceviamo cresce ogni anno, anche grazie a una generazione di filmmaker sempre più consapevole e capace di guardare il presente con profondità e sensibilità. C’è un forte desiderio di raccontare il mondo e l’umanità che lo abita, ma anche le fragilità e le contraddizioni di cui spesso siamo vittime. Colpisce inoltre vedere come il cinema continui a essere un territorio di incontro: opere nate da collaborazioni tra Paesi attraversati da tensioni, conflitti o profonde distanze politiche ci ricordano che l’arte sa costruire ponti dove la realtà costruisce muri», commenta il direttore artistico del festival, Joe Juanne Piras, annunciando per la prima volta nella storia del festival la presenza di un cortometraggio ucraino.

Made in Sardegna

Grande spazio anche al cinema Made in Sardegna dal titolo “Sardinian Gazes”, riservata ai film che esplorano il territorio, le sue comunità e le loro trasformazioni, restituendone complessità, memoria e immaginario attraverso prospettive intime e contemporanee. Una sezione che riflette il legame profondo del festival con la Sardegna, offrendo un ritratto plurale e in continua evoluzione dell’isola.

Le giurie e gli ospiti

Due le giurie chiamate a decretare i vincitori fra le opere in concorso: la classica composta dal pluripremiato regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì, dallo scrittore e sceneggiatore Lucio Besana, e dalla critica cinematografica Bianca Ferrari; e la giuria Andaras composta dagli attori Valeria Solarino e Lorenzo Richelmy, insieme a Federico Gironi, critico cinematografico per Coming Soon. Tra i primi ospiti confermati di questa edizione l’attore e regista Adriano Giannini.

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