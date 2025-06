Valeria Melis, Andromaca e le altre «Perché la pace è cosa da donne»  

Al contrario degli uomini, le donne sanno pensare insieme. Nel senso che, a scorrere i classici su cui si è formata la civiltà occidentale, i maschi prediligono il singolare, le femmine il plurale, l’Io al Noi. Per questa ragione, si può dire che siano portatrici di pace. O almeno, che possano esserlo più degli uomini.

«Pensiamo a Lisistrata, la commedia di Aristofane», osserva Valeria Melis, «le donne si uniscono per convincere i propri compagni a fare la pace tramite lo sciopero del sesso. E ci riescono». L’opera del commediografo greco, rappresentata per la prima volta ad Atene nel 411 avanti Cristo, è solo una delle tante che la grecista citerà domani, durante la lectio “Se “la guerra è cosa da uomini” la pace è cosa da donne: a proposito di Andromaca e delle altre”, che si terrà a Cagliari, alle 18, nel Teatro dell’Arco in via Porto Scalas (anziché nella basilica di San Saturnino, come di consueto).

L’appuntamento settimanale dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio”, organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, stavolta dà la parola alle donne, che «nei millenni hanno gridato o sussurrato contro la guerra». Voci, precisa Mongiu, «la cui eco ci ispira in questa fase storica in cui urgono pratiche di pace». Tra le protagoniste, Andromaca, moglie di Ettore, il troiano ucciso da Achille di cui Omero canta le gesta nell’Iliade. Con la sconfitta di Troia per mano dei greci, viene fatta schiava e costretta a fare figli per il nemico. È una vittima, come lo sono tutte le donne in guerra: violate, ridotte in schiavitù, trasformate in bottino. Tuttavia, se durante i conflitti diventano «frammenti della città distrutta», in tempi di armonia sono le «fondamenta della città in pace». Da Omero alla tragedia, invisibili nello spazio pubblico interamente occupato dai maschi, in quello privato le donne mediano, conciliano, riparano relazioni. È ciò che fa Giocasta, descritta dal poeta Stesicoro mentre è intenta a placare i figli Eteocle e Polinice; e lo fanno le cocciute donne greche, guidate da Lisistrata, quando riescono a evitare un’altra guerra tra spartani e ateniesi.

Il pacifismo non è una caratteristica femminile, chiarisce Melis, docente di Letteratura e Grammatica greca all’Università di Sassari. Piuttosto, è un ruolo che la storia attribuisce alla donna: la conseguenza dei compiti di cura e accudimento che svolge da sempre. Cionondimeno, l’esperienza di pace delle donne, anche se non è il risultato di una scelta, è utile tutt'oggi a orientarci. Le opere classiche continuano a parlarci, perché contengono chiavi di lettura del presente, aggiunge Melis. Insieme con Alberto Camerotto e Katia Barbaresco, ha curato “Il grido di Andromaca. Voci di donne contro la guerra” (De Bastiani Editore), mentre con il gruppo di ricerca “Classici contro” dell’Università Ca Foscari di Venezia è impegnata a diffondere l’uso dei testi classici come strumenti per comprendere la realtà.

