Valeria Marini: il Salone Margherita va salvato dall’oblio 

Cappello a larghe tese sul capo, accompagnato dall'ultima primadonna della sua compagnia, una Valeria Marini emozionata per la sua prima volta in Parlamento, Pier Francesco Pingitore, viene audito in Commissione Cultura della Camera, sulla proposta di legge che si propone di salvare il Salone Margherita dall'oblio. «Siamo venuti a sostenere la causa della riapertura dello storico teatro romani, il cui ultimo spettacolo andato in scena», ricorda il drammaturgo, «aveva un titolo profetico. Si intitolava “La Presidente” e l'idea era che Valeria Marini diventasse Presidente: qualche tempo dopo Giorgia Meloni lo sarebbe diventata veramente», la prima premier d'Italia.

Marini, in vestito da sera, e il regista e autore con il suo immancabile copricapo, perorano la causa della riapertura del teatro. «Quando nel 1972 venimmo dalla nostra cantina di via di Panico e, dopo 7 anni di cabaret sotterraneo, cambiammo di casa, questo bellissimo teatro era in piena decadenza». Ma grazie al volano della tv, «toccammo anche 12 milioni di spettatori, neppure la Nazionale di Calcio faceva tanto» ascolto.

