Valeria Marini: «Cagliari, questa è la mia città» 

La sala 4 del Notorious di piazza L’Unione Sarda a Cagliari piena in ogni ordine di posto per Valeria Marini. Che, ospite del Premio Amedeo Nazzari, ha ritirato la targa omaggio a Pier Francesco Pingitore. «Il mio maestro», ha detto la showgirl, bellissima in nero, abbracciando il suo pubblico. «Cagliari è la mia città, la Sardegna è la mia terra», ha detto.

Il regista novantenne, fondatore negli anni ‘60 dell’iconica Compagnia del Bagaglino, è in collegamento da Roma. Ringrazia, commosso, Maurizio Porcelli per questa festa. «Doverosa», commenta ancora Valeria Marini. Perché, sottolinea, «al maestro Pingitore devo tutto. Mi scelse» nel 1993, «mi aprì le porte della televisione». Da lì, un successo senza crisi. E sono aneddoti, racconti, ricordi. Il pubblico applaude, tutti in piedi per la showgirl che riesce a conquistare con il suo carisma, la sua dolcezza, la sua generosità. «Noi sardi siamo così». E Cagliari le regala… baci stellari.

