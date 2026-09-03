Valeri e Chiesa, parlano le chitarre 

Stasera dalle 21 la Casa della cultura di Monserrato ospita il concerto di Andrea Valeri, chitarrista fingerstyle di fama internazionale. Ad aprire la serata - ingresso libero - sarà Gabriele Chiesa, il tredicenne vincitore di contest in Europa. «È uno dei primi appuntamenti da residente sardo», commenta Valeri, «sono onorato. In vent’anni di carriera non avevo mai suonato a Monserrato e nell’area di Cagliari. Mi emoziona incontrare le persone che da questa zona mi hanno sempre sostenuto. Sono venuto qui per la prima volta all’età di sei anni e da allora non sono quasi mai mancato. Suonare per persone che mi hanno lasciato così tanto è bellissimo». Spazio anche al talento di Chiesa: «A 13 anni vince contest in tutta Europa. Sono sicuro che il suo percorso lo porterà lontanissimo: ha tante storie da raccontare con la sua chitarra».

«Un dialogo profondissimo tra allievo e maestro», sottolinea l’assessora alla Cultura, Emanuela Stara. «La nostra Scuola di musica conta 450 iscritti e loro sono un esempio che vogliamo portare a Monserrato, da sempre legata a una grande tradizione musicale». Conclude il sindaco Tomaso Locci: «Un piccolo genio della chitarra come Gabriele che sicuramente farà una grande strada, con l’artista Valeri che ben conosciamo: siamo orgogliosi di poter ospitare questo appuntamento».

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