Valentino, manifestanti pro-Palestina si scontrano con le forze dell’ordine 

Torino. Avevano annunciato che sarebbero scesi in piazza contro la presenza dei ministri al castello del Valentino, a Torino, e hanno rispettato la promessa al grido di “Fuori i sionisti dall’università”. Scontri e tensioni con le forze dell’ordine, sette agenti contusi, feriti e 30 identificati tra gli attivisti, il bilancio dell’ennesima manifestazione pro Palestina. Gli studenti in mobilitazione contro gli accordi tra le università e Israele hanno, infatti, provato a raggiungere in corteo - prima di essere bloccati dalle forze dell’ordine - la sede del Politecnico dove era in corso una conferenza con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini,dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Lanci di uova, fumogeni e dunque le tensioni.

Sono sette i poliziotti contusi durante i tentativi di sfondamento del cordone di sicurezza da parte dei manifestanti, come reso noto dalla Questura. Le organizzazioni studentesche, sui social, hanno denunciato feriti anche tra di loro. Poi l’irruzione di un gruppo di manifestanti con la bandiera palestinese al convegno. Ma i ministri erano già via. «Condanniamo con fermezza quanto accaduto, lo Stato è accanto a chi difende la libertà e la sicurezza», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni nell’esprimere solidarietà alle forze dell’ordine «per l’ennesimo e inaccettabile attacco da parte di centri sociali e collettivi». Lollobrigida parla invece di «squadracce organizzate che tentano di impedire in un’università un convegno».

