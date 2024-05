«Valentino aveva bisogno di cure» 

«L’Aias covorrebbe far trasferire le spoglie di Valentino Garau dal cimitero di Decimomannu a quello di Assemini». Dopo la scomparsa del ragazzo tanto amato ad Assemini l’operatrice sanitaria Francesca Zerbini avanza la proposta: «Vorremmo esaudire l’ultimo desiderio di Valentino, quello di tornare nel suo paese d’origine. Se dovesse servire si farà una raccolta fondi».

I familiari non ci stanno: «Valentino sarebbe voluto tornare ad Assemini da vivo - spiega la cugina Giovanna Murru - ci siamo battuti per questo ma non è stato possibile. Adesso che è defunto preferiamo resti a Decimomannu in modo da poterlo andare a trovare più facilmente».

Le cugine andavano spesso a fargli visita all’Aias e colgono l’occasione per dedicargli un ricordo: «Gli abbiamo voluto profondamente bene ma per varie vicissitudini della vita non abbiamo potuto proteggerlo né fornirgli le cure e le attenzioni di cui aveva bisogno».

Valentino ha una madre, un fratello, una sorella e delle zie in vita, ma il suo quadro clinico in costante peggioramento necessitava di un’assistenza specialistica: «Se non ci siamo occupati di lui non è stato per mancanza di volontà o di affetto. Valentino si è dovuto imbattere nell’ipocrisia di una società misera, la stessa società che adesso lo celebra ma per la quale era spesso oggetto di scherno». (sa. sa.)

