«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola» 

V orrei ricordare in queste poche righe la memoria di uno dei colleghi più brillanti della mia generazione, Valentino Martelli, che ci ha lasciato non improvvisamente qualche giorno fa.

E lo voglio ricordare non solo e non tanto dal punto di vista più noto del suo passaggio su questa terra ma anche e soprattutto dal punto di vista umano.

Gli inizi

Di buona famiglia cagliaritana ha studiato Medicina all’Università di Cagliari per poi laurearsi a Catania, dove si era trasferito durante il corso di studi per seguire il suo maestro Luciano Provenzale che, proveniente dalla illustre e prestigiosa scuola chirurgica del professor Valdoni, cominciava in Italia i primi approcci ad una chirurgia allora agli albori, quella cardiaca.

Negli anni ‘60 si cominciarono a sviluppare tecniche che avrebbero avuto un successo planetario, dal bypass aorto-coronarico al trapianto cardiaco, e Valentino fu conquistato dalla nuovissima scienza, ne capì immediatamente prospettive e possibilità e vi si gettò a capofitto con tutto l’entusiasmo di cui era capace. E vi assicuro che era davvero tanto.

La tappa londinese

Non contento della lentezza con cui cresceva in Italia la cardiochirurgia, irrequieto e vivace com’era, lasciò con coraggio e senza rimorsi l’accademia nazionale e le ambizioni di “baronato” e si trasferì a Londra dove divenne l’allievo prediletto di Donald Ross, il cardiochirurgo sudafricano già celebre per le sue innovazioni nel campo della chirurgia delle valvole cardiache.

Divenne rapidamente un chirurgo coi fiocchi e, sempre obbedendo alla sua irrequietezza (e anche ad una non nascosta vena – diciamo così – commerciale) aprì a Londra l’Italian Hospital che trasformò in pochi anni in un’appendice della Sardegna.

Si contano a migliaia i sardi che devono la loro esistenza a quell’oscuro ospedale londinese di cui Valentino rappresentò l’anima, diventando un punto di riferimento sicuro per tante persone che altrimenti avrebbero perso le speranze di guarigione e, in moltissimi casi, la vita stessa.

Il successo

Amante dello show, e capendo tra i primi la potenzialità che una figura pubblica quale “accompagnamento” a quella professionale poteva avere sui pazienti e sul loro livello di fiducia, si trasformò in una sorta di icona vivente, girava per Londra con una Rolls Royce blu, era fidanzato con una celeberrima principessa, possedeva una barca da trenta metri.

Quando, sul finire degli anni ‘80, arrivò la chiamata dalla sua terra Valentino era pronto, un chirurgo eccellente fatto e finito, un personaggio pubblico conosciuto e stimato, una personalità prorompente con una fortissima immagine positiva e di successo.

Quello che ci voleva per fare il primario di Cardiochirurgia all’ospedale Brotzu di Cagliari, un reparto sognato e realizzato grazie alla volontà di Emanuele Sanna, allora assessore regionale della sanità, e di Lucio Pintus, sovraintendente sanitario degli ospedali riuniti di cui all’epoca il Brotzu faceva parte.

Le tensioni

Lo conobbi in quell’occasione, ero un giovane vicedirettore e mi era stato affidato il “dossier cardiochirurgia”, il giorno che lo incontrai era il mio compleanno e volle invitarmi a pranzo, mi offrì il pranzo (incluso lo champagne) e non ci fu verso di farmi pagare il conto.

Valentino condusse ad un successo clamoroso la Cardiochirurgia del Brotzu grazie, da un lato alla sua bravura chirurgica, e dall’altro alla sua capacità di visione quando, contrariamente a quello che nel nostro Paese succede spesso, scelse tre aiuti tutti bravissimi.

Non era uomo da aver paura della concorrenza né in casa né fuori. In tanti anni in cui abbiamo lavorato insieme, due caratteri non facili, ci siamo scontrati una sola volta quando, dopo la tragedia del Cessna del 2004, lui accusò l’amministrazione dell’ospedale (cioè me) di aver fatto volare i suoi collaboratori su un velivolo insicuro.

Lo dovetti sospendere dal servizio, fu un momento di crisi vera e, a onore della sua intelligenza e della sua umiltà, quando riprendemmo i rapporti lui mi disse: «Franco, hai ragione, ho fatto una cazzata».

Radici profonde

Pur vivendo buona parte della sua vita lontano da Cagliari, Valentino era tuttavia cagliaritano fin nel midollo e dell’anima cagliaritana interpretava bene quel vivere la vita un po’ come viene, con una patina di cinismo alla quale non credono fino in fondo neppure loro, i cagliaritani.

Si impegnò molto nella professione, la sua complessa personalità lo portava ad essere determinato e ambizioso, ma si è molto goduta la vita e le cose belle che gli ha portato, in ultimo una splendida famiglia che lui adorava.

Amico speciale

Intelligente e “barroso” il giusto, Valentino fa parte a pieno diritto di quella grande ondata di medici che negli anni tra i ‘70 e i ‘90 rivoluzionarono la medicina in Sardegna, creando dal nulla il primo servizio sanitario a carattere universale.

Ma voglio ricordarlo anche come uomo e non solo come chirurgo di vaglia, un essere umano con le sue debolezze e i suoi difetti ma ottimista, generoso, buono e capace di ascoltare i suoi pazienti con umanità incrollabile. Che la terra ti sia lieve, Vale.

