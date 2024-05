Valentina Uras è la nuova direttrice regionale dei musei 

Valentina Uras è la nuova direttrice della Direzione regionale dei Musei della Sardegna.

Dal 16 maggio sostituisce Francesco Muscolino che occupava quel ruolo ad interim e che comunque continuerà a dirigere i Musei Nazionali di Cagliari che sono autonomi.

La direzione regionale è l’ufficio del ministero della Cultura si occupa della gestione e della valorizzazione dei musei statali in tutta la Sardegna, dunque Valentina Uras si ritrova al vertice di un’istituzione di grande importanza.

Cagliaritana, 45 anni, Valentina Uras in passato ha prestato servizio come funzionaria, dal 2010, in diversi istituti del ministero della Cultura. Ha lavorato nelle regioni del nord Italia, tra queste Piemonte e Lombardia, mentre di recente aveva un incarico in Sardegna in Sardegna presso il segretariato regionale del Mic.

Uras arriva alla Direzione regionale dei Musei della Sardegna dopo essere risultata vincitrice del primo corso-concorso per dirigenti tecnici del Mic.

Quello che da pochi giorni occupa Valentina Uras è dunque un ruolo molto importante per dare continuità amministrativa, in un periodo caratterizzato da un grande fervore di attività per i numerosi cantieri in corso, e pianificare nuovi progetti, ottimizzare le attività di valorizzazione e proseguire il grande lavoro messo in campo fino ad oggi dalla Direzione regionale per la fruizione dei musei e delle aree archeologiche statali presenti nell’intero territorio della Sardegna.

