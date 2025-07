Valentina ritrovata, il sollievo e i dubbi: oggi la sua versione 

L’ha detto sabato sera ai genitori, gliel’ha ripetuto ieri mattina: «Ho perso i sensi mentre pulivo l’armadio, poi mi sono riavuta ma per dieci giorni non sono riuscita a rialzarmi». È così che il giallo internazionale della scomparsa della cagliaritana Valentina Greco, 42 anni, residente a Sidi Bou Said in Tunisia da tre anni e con cui ogni contatto si era perso dal 7 luglio, si è sciolto come neve al torrido sole tunisino. Ma si è sciolto davvero? Per molti no, anzi il giallo s’infittisce ancor di più. L’attivista per i diritti umani che si stava avvicinando al Corano e al sufismo, una “branca” mistica dell’Islam, conferma ciò che dice la Gendarmeria tunisina, che pure nella sua casa afferma che ci era già stata nei giorni precedenti, ma senza trovarla: «Sono svenuta senza più riuscire a rialzarmi». La donna soffre di una patologia importante che diventa pericolosa se non assume i farmaci: cosa che per dieci giorni, se è realmente rimasta in quell’armadio, non ha fatto.

La denuncia pubblica

Però sta bene, e in fin dei conti è la cosa più importante. Anche se la verità su ciò che le è accaduto non è un fatto trascurabile, così come la brusca accelerazione che il suo caso ha avuto quando i genitori Giovanni Greco, di 64 anni, e Roberta Murru, di 60, che gestiscono l’edicola a due passi dall’ingresso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, hanno deciso di rivolgersi ai giornalisti per denunciare che Valentina non si trovava più. E si è trovata, peraltro dov’era quando la Gendarmeria tunisina l’aveva già cercata.

Familiari in viaggio

Stamattina la madre riceverà il passaporto rilasciato in via d’urgenza dalla Questura di Cagliari e s’imbarcherà sul primo volo utile per Tunisi. Suo figlio Alessio Greco l’ha fatto già ieri pomeriggio ed è giunto a Sidi Bou Said in piena notte. Stamattina incontra sua sorella, attesa dall’interrogatorio ufficiale da parte della Gendarmeria, che le ha concesso due giorni di pace in ospedale per riprendersi. Il fratello tiene per sé il seguito dei suoi ragionamenti di sabato sera, subito dopo la notizia del ritrovamento, quando non nera affatto convinto della ricostruzione della Gendarmeria che trova la sorella in casa ma solo alla seconda visita.

L’avvocato

Se è per questo, la versione ufficiale (confermata anche dalla donna cagliaritana nelle telefonate con sua madre) non convince stampa e tv nazionali e pure tanta altra gente: il popolo di Facebook, e questo conta fino a un certo punto, ma soprattutto Gianfranco Piscitelli. È un avvocato, ma soprattutto è il presidente della sezione sarda dell’associazione Penelope, che assiste e affianca sul piano legale e non solo, nelle ricerche, i familiari e gli amici delle persone scomparse. «La famiglia mi ha chiesto di recarmi in Tunisia, ma dobbiamo in realtà fare il contrario: riportare Valentina qui subito, senza perdere tempo. C’è una verità ufficiale della Gendarmeria e ci dobbiamo allineare, poi verrà il tempo per porsi le domande. Che sono tante». L’avvocato (e presidente di Penelope Sardegna) ringrazia la segretaria generale Emanuela Zuccagnoli e chiude qui le trasmissioni. Ma chi lo conosce dice che è perplesso su una voce che gira con insistenza, secondo la quale Valentina sarebbe stata ritrovata pulita, sabato sera, in quell’armadio dov’era da dieci giorni dopo «un mancamento» dal quale non si era ripresa. E poi, dove sono il suo computer e il suo cellulare, scomparsi assieme a lei? Risulterebbe che li ha la polizia, ma da quando? Ma più che ogni altra cosa, Piscitelli vuole seguire un consiglio non ufficiale della Farnesina: portare via Valentina al più presto.

