Valentina oggi a casa: «Stanca e provata» 

«Sono molto provata e stanca». Questo quanto detto dalla 42enne Valentina Greco – attraverso il proprio legale, Gianfranco Piscitelli – che oggi tornerà a Cagliari dalla Tunisia dopo la denuncia di scomparsa dei genitori e il ritrovamento, dodici giorni dopo. Quando le forze dell’ordine tunisine l’hanno ritrovata, la donna era svenuta nell’abitazione di Sibi Bou Said dove viveva da qualche tempo.

Il ritorno a casa

Oggi, dunque, la 42enne potrà riabbracciare i genitori e la mamma, Roberta Murru, che dopo non essere riuscita a lungo a mettersi in contatto telefonicamente con la figlia, aveva presentato una denuncia di scomparsa. «Essendo molto provata», ha precisato l’avvocato Piscitelli, «la mia assistita non presta, ed anzi nega, il consenso alla diffusione della propria immagine al momento del suo rientro a Cagliari da Tunisi. Vi chiede anche di non leggere negativamente tale suo volere, ma di accettarlo come una umana comprensibile richiesta stante il suo stato fisico». Il legale, presidente dell’associazione Penelope Sardegna (che si occupa di persone scomparse) fa sapere che oggi Valentina Greco potrebbe limitarsi solo a salutare chi andrà ad accoglierla, ma senza rispondere «a domande di alcun genere su quanto accaduto». Solo in seguito, attraverso un comunicato, verranno forniti i chiarimenti «a rettifica e chiusura delle tante ipotesi e supposizioni avanzate» in merito all’accaduto.

Gli interrogativi

L’angoscia dei genitori è durata dodici giorni. Il corpo di Valentina Greco –stando alle indiscrezioni – sarebbe stato trovato primo di sensi in un armadio nella casa tunisina dove la donna viveva ormai da qualche tempo. Un ritrovamento (annunciato da una telefonata alla famiglia del ministro degli esteri Antonio Tajani) che, pur regalando un sospiro di sollievo ai genitori, ha comunque aperto vari interrogativi su quanto accaduto all’attivista che collabora con Ong legate alle Nazioni Unite e impegnata su temi legati anche ai diritti umani o delle donne. Da chiarire come mai la polizia tunisina, che aveva già controllato la casa, l’abbia trovata solo al secondo accesso. Sarà necessario capire anche come abbia fatto a sopravvivere per giorni (si parla di svenimenti ripetuti). senza cure, e venendo ritrovata in ogni caso in buone condizioni generali.

I chiarimenti

«Ora gioiamo del suo ritorno», ha precisato l’avvocato Piscitelli, «poi tutte le cose saranno chiarite con un comunicato, ma quando Valentina non sarà più così stanca e provata per l’accaduto».

