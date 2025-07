Valentina Greco: «Felice di essere tornata» 

Valentina Greco è in Sardegna. L’aereo che, via Milano Malpensa, l’ha riportata a casa dalla Tunisia, è atterrato ieri alle 23,41 all’aeroporto di Cagliari. Ad attenderla la madre Roberta Murru e il padre Giovanni – emozionatissimi –, insieme all’avvocato Gianfrancesco Piscitelli che in tutti questi giorni è sempre stato al fianco della famiglia. «Sono felice di essere tornata, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, l’ambasciata e i miei genitori», le uniche parole pronunciate dopo lo sbarco e prima del lungo e commovente abbraccio coi familiari.

Caso chiuso

I dubbi, gli interrogativi sbocciati subito sulla sua scomparsa e poi, dopo la ricomparsa, accresciuti dalle prime spiegazioni e dalle ipotesi fiorite su quei giorni di buio, ora più che risolversi sembrano dissolversi.Sarà lei a decidere se ci sono degli aspetti da puntualizzare, se ci sono dei dettagli che meritano di essere aggiunti. Di certo non ha spiegazioni da dare a nessuno. L’attenzione dell’informazione e il sostegno dell’opinione pubblica per una connazionale, una concittadina inciampata in un momento di difficoltà, più che sulla soglia di un armadio, non sono cambiali da ripagare rinunciando alla riservatezza. Mentre Valentina Greco torna a casa sull’ambulanza messa a disposizione per cautela dall’amministrazione comunale di Selargius, restano i fatti accertati a definire i contorni di quella che fino alla mezzanotte di ieri era una vicenda di cronaca e da ora rientra nell’ambito privato.

La vicenda

Intanto l’allarme: è arrivato sui media il 19 luglio, quando da dieci giorni la famiglia non aveva più sue notizie. Il caso di Valentina Greco, cagliaritana, 42 anni dei quali gli ultimi tre trascorsi in Tunisia, finora costantemente in contatto almeno telefonico con i suoi affetti in Sardegna, finisce anche all’attenzione dei carabinieri, della Farnesina e della stampa nazionale. Se non è nella casa di Sidi Bou Said, dove lavorava in smart working dopo la conclusione del suo rapporto professionale con un’agenzia Onu, dove bisogna cercarla?

Si ipotizza che la sua militanza politica possa averle creato dei problemi, o forse che il problema sia nato dalla sua indisponibilità a coltivare la conoscenza con un uomo del posto. Dopo ventiquattr’ore supplementari di ansia il ministro degli Esteri telefona a Cagliari: «Sono Antonio Tajani, sua figlia è stata ritrovata».

Il lieto fine

Era in casa. Viva. Trascorre qualche altro giorno in Tunisia: i medici vogliono accertarsi che sia in grado di affrontare il rientro in Sardegna. La gendarmeria tunisina invece non ha motivo di indugiare sul caso: che effettivamente un malore mentre riordinava un armadio l’abbia resa irreperibile o che la vicenda sia stata più lineare, non c’è nulla che possa innescare un’indagine. Il fratello Alessio, che nei momenti più convulsi si è diviso con l’avvocato Piscitelli il compito di rendere più nitide le circostanze e gestire gli interrogativi dei cronisti, arriva in Tunisia e la aspetta finché è in grado di partire. Ieri notte l’atterraggio in Sardegna e l’abbraccio con i genitori.

