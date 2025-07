«Valentina è con me a casa: deve riposare» 

È stanca, provata. E no, ieri Valentina Greco non aveva le forze per partire verso Cagliari, assieme al fratello Alessio giunto domenica mattina in Tunisia, per riabbracciare anche i genitori, che gestiscono l’edicola a fianco all’ingresso dell’ospedale Santissima Trinità in via Is Mirrionis. «Valentina ha un grande bisogno di riposare e lo sta facendo», dice il fratello Alessio, che è con lei nella casa di Sidi Bou Said, dove l’attivista dei diritti umani abita da tre anni: «Ogni mattina al risveglio», aggiunge il fratello, «valuteremo le sue condizioni e decideremo se acquistare i biglietti per gli aerei. Torneremo quando lei si sentirà di farlo», la protegge Alessio.

La famiglia felice

Valentina Greco, 42 anni, dimessa lunedì dalla clinica in cui era stata ricoverata sabato sera dopo che era sparita nel nulla per dieci giorni a Sidi Bou Said, difficilmente stamattina deciderà dunque di correre in aeroporto a Tunisi per rientrare a Cagliari. Anche Alessio, di tre anni più grande di lei, è convinto che vorrà aspettare ancora un po’, magari poco. Ad aspettarla nell’Isola sono la madre Roberta Murru, di 60 anni, e il padre Giovanni Greco, di 64, che dopo giorni di angosciato mutismo ora sorride e si sfoga: «Abbiamo avuto paura, ma è tutto finito e non vediamo l’ora di riavere Valentina».

L’appello della madre

Tutto si è risolto per il meglio, ma non sono solo sorrisi e festa. Ad esempio, la madre della collaboratrice di agenzie che lavorano per l’Onu è disturbata dai “leoni da tastiera” su Facebook. «Valentina sta bene», premette Roberta Murru, «rientrerà presto a casa. Ringraziamo chi si è dato da fare, in primis L’Unione Sarda, poi tutte le altre persone che si sono avvicinate all’edicola per chiedermi notizie e anche per starci semplicemente vicino. Adesso però è il momento del rispetto: Valentina ha bisogno di riposare e chiediamo un po’ di rispetto alle persone che non conoscono come siamo e come sono andate le cose». Sullo sfondo, i post di sconosciuti che, senza sapere nulla della vicenda, hanno offerto su Facebook le loro verità deliranti.

Tante incertezze

A Valentina Greco, non in grado di reggere un colloquio con la Gendarmeria tunisina che sabato l’ha ritrovata nell’armadio di casa a Sidi Bou Said, era stato fissato un nuovo colloquio per lunedì, ma poi è saltato anche quello. La polizia ritiene di avere poco da indagare: per loro è assodato che la donna non è mai uscita dalla casa, ha probabilmente avuto un malore che le ha fatto perdere la lucidità ma non ha assolutamente trascorso dieci giorni in quell’armadio, oltretutto senza bere né mangiare. «Sono convinta», aveva detto lunedì Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri del Senato, «che la signora Greco abbia perso coscienza e contezza di sé dopo un malore importante, e confusa com’era forse non ha voluto farsi trovare in casa. Era pulita, quando è stata ritrovata». Dunque, non è rimasta per dieci giorni svenuta nell’armadio. Il resto, forse lo racconterà al ritorno. O forse mai.

