Valentina De Seneen entra in Giunta 

Per la firma del decreto di nomina si sono dovuti attendere dieci giorni, il tempo tecnico necessario a notificare la revoca all’uscente Rossana Fozzi. Da ieri, al suo posto nella Giunta di Massimiliano Sanna siede Valentina De Seneen, neo delegata alle Attività produttive, mercati e aree mercatali, zone economiche speciali. «Sono onorata di ricoprire questo incarico e ringrazio il sindaco e il partito per la stima e la fiducia che cercherò di onorare con il massimo impegno - le sue prime dichiarazioni - Sarò al servizio dei cittadini e lo farò privilegiando l’ascolto e il confronto affinché si possano trovare le migliori soluzioni nell’interesse della comunità». Trentanove anni, avvocatessa e socio fondatore della Camera penale di Oristano e socio dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Valentina De Seneen ha già qualche idea sui temi caldi del suo assessorato, a cominciare dal “caso” dehor, i disagi subiti dai commercianti di piazza Manno e il mercato civico di via Mazzini. «Prima, però, è necessario un confronto con il sindaco», spiega. L’avvicendamento tra Rossana Fozzi e la neo assessora era stato richiesto prima di Natale dal partito Fratelli d’Italia. ( m. g. )

