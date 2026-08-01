Valentina Casalena e Filippo Martinez 

Ci sono voci che toccano le corde più profonde dell’animo umano come quella di Andrea Parodi, sensibile e raffinato artista. In questa puntata la moglie, Valentina Casalena, ripercorre la strada musicale del cantante di origini genovesi, dagli inizi della sua carriera negli anni ’70, i tour con Gianni Morandi, il sodalizio con i Tazenda e la svolta da solista. La seconda parte de “La Voce Sarda”, invece, vede protagonista il regista oristanese Filippo Martinez. Dalle 21 su Videolina.