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Videolina.
02 agosto 2026 alle 00:47

Valentina Casalena e Filippo Martinez 

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Ci sono voci che toccano le corde più profonde dell’animo umano come quella di Andrea Parodi, sensibile e raffinato artista. In questa puntata la moglie, Valentina Casalena, ripercorre la strada musicale del cantante di origini genovesi, dagli inizi della sua carriera negli anni ’70, i tour con Gianni Morandi, il sodalizio con i Tazenda e la svolta da solista. La seconda parte de “La Voce Sarda”, invece, vede protagonista il regista oristanese Filippo Martinez. Dalle 21 su Videolina.

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