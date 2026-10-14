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15 ottobre 2026 alle 00:39

Valentina Casalena  a “Unione Cult” 

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Valentina Casalena è la protagonista di questa nuova puntata di “Unione Cult”. Al centro dell’intervista di Francesca Figus naturalmente il “Premio Parodi”, ventesima edizione, oggi al via al Teatro Massimo di Cagliari, ma anche il grande amore che ha legato Valentina e Andrea. Il primo incontro, il matrimonio «aperto a tutti, come una sagra», le due figlie amatissime. La morte «e la vita, che continuiamo a celebrare». Intensa e struggente, alle 14.30 su Radiolina.

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