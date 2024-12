Valentina Carnelutti sabato in cattedra al Teatro Massimo 

Un'intera giornata a lezione con l’attrice e regista Valentina Carnelutti. Si terrà al teatro Massimo di Cagliari sbato dalle 10 e 30 alle 17. La masterclass è organizzata dall’associazione culturale Babel nell’ambito della settima edizione del Premio Kentzeboghes dedicato alla promozione cinematografica nelle lingue minoritarie con la direzione artistica di Paolo Carboni.

"Interpretare: dalla vita alla scena”. Questo il titolo della lezione, con ingresso gratuito, rivolta ad attori, performer e appassionati del mestiere. Sarà un percorso dedicato all’approfondimento delle tecniche interpretative, un’occasione per analizzare il processo creativo dall’esperienza alla scena. Attrice e sceneggiatrice di fama internazionale, Valentina Carnelutti è stata più volte candidata al Nastro d’Argento: per il cortometraggio “Recuiem”, per “La pazza gioia” di Paolo Virzì e per “Arianna” di Carlo Lavagna. Ha ricevuto una candidatura come miglior attrice non protagonista al David di Donatello e ha vinto il Corto d’Argento per “Il regalo” di Alice. È autrice di "Sfiorarsi" (regia di Angelo Orlando) e del pluripremiato “ReCuiem"” di cui è anche regista e produttrice, vincitore del Miglior Film al Torino Film Festival 2013. Per partecipare, i posti sono limitati, occorre Inviare una mail all'indirizzo assotziubabel@gmail.com.

