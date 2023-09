Valentin Uryupin dirige Coro e Orchestra per la prima assoluta di Gabriele Cosmi 

Venerdì alle 20.30 (turno A) e sabato alle 19 (turno B) è in programma il tredicesimo appuntamento della Stagione concertistica 2023 che prevede il debutto a Cagliari di Valentin Uryupin, giovane direttore d’orchestra ucraino d’origine, ma russo di formazione e cittadinanza. Con lui e i due complessi stabili cagliaritani, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, si esibisce Giuseppe Albanese, assente da Cagliari dal 2014, tra i più richiesti pianisti della sua generazione.

In apertura di serata, come consuetudine annuale, appuntamento anche con una nuova composizione su commissione del Teatro Lirico, in prima esecuzione assoluta, che, per la terza volta (“Edipo ha lasciato Tebe”, cantata per coro e orchestra, giugno 2019; “Le Troiane”, cantata per soprano, coro e orchestra, ottobre 2020) è firmata da Gabriele Cosmi, compositore oristanese trentacinquenne diplomato a Cagliari e apprezzato in tutto il mondo. Solisti invece nella seconda parte della serata sono: Ilaria Vanacore (soprano I), Elena Schirru (soprano II) e Mauro Secci (tenore). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il programma prevede quindi l’esecuzione di Rapsodia sopra un tema di Paganini per pianoforte e orchestra op. 43 di Sergej Rachmaninov; Seconda Sinfonia in Si bemolle maggiore per soli, coro e orchestra “Lobgesang” op. 52 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 2 ore circa, compreso l’intervallo.

