Valencia, inferno di fango e morte 

In otto ore è caduta la pioggia di un anno e a Valencia si è aperto l’inferno. Almeno 95 i morti, ma il bilancio, ha avvisato da Madrid il centro operativo del ministero dell’Interno, è provvisorio poiché sono decine i dispersi. È stata colpita in particolare l’area dei numerosi paesi della Comunità Valenciana collegata al capoluogo dai ponti sul fiume Turia, crollati o resi comunque inagibili dalla furia dell’acqua e del fango. Ovunque distruzione e morte. Danni alle linee ferroviarie, interrotta anche la rete dell’alta velocità tra Valencia e Madrid. Il governo ha annunciato tre giorni di lutto nazionale. La Farnesina ha comunicato che «non risultano italiani tra le vittime».

«Il panico in città»

«Noi stiamo bene», dice al telefono Nicolò Vargiu, cagliaritano di 24 anni, studente Erasmus di Medicina a Valencia. Il noi comprende i due colleghi di facoltà, Sara Argiolas e Gabriele Denotti, e gli altri dodici studenti dell’Ateneo cagliaritano, di facoltà diverse, tutti contattati dalla rete di assistenza Erasmus. «Il disastro è nei centri intorno alla città, nel paese del fidanzato di una nostra conoscente le vittime sono state 31», racconta Nicolò. «È piovuto molto, c’è stato un vento fortissimo, il tutto preceduto dal freddo, un freddo mai visto in questo periodo dell’anno». Martedì sera e stamattina (ieri ndr ), racconta, «abbiamo ricevuto il messaggio della Protezione civile con l’allarme sul telefonino che ci avvisava di restare in casa, ma ci sono stati danni al depuratore e alle condotte e questo ha scatenato il panico in tutta la città, tanto che i supermercati sono stati presi d’assalto per fare scorte d’acqua e di cibo». Da Cagliari ieri mattina sono arrivati i genitori. «I collegamenti aerei sono stati ripristinati, mentre la metro è allagata e molte linee ferroviarie sono inagibili. I miei hanno dovuto fare una fila di ore per riuscire a salire su un taxi».

Il tam tam sui social

«Sembra di rivivere il momento peggiore del Covid, quello del lockdown», confida Nicolò. Ed è ciò che dicono Sara e Gabriele. «In tv scorrono immagini terribili, come su Instagram e TikTok. Stiamo rispondendo agli appelli dei nostri colleghi dell’Università per dare una mano nella raccolta e nello smistamento di derrate alimentari, medicinali e tutto quanto può servire agli sfollati», racconta Sara Argiolas, 23 anni, cagliaritana. Anche Gabriele Denotti, ventitreenne di Quartu, riferisce di «un’atmosfera livida e cupa, allarmi continui. L’emergenza è classificata di livello 3, il massimo è 4, ma le autorità raccomandano di restare in casa. L’Università è chiusa fino a lunedì».

Il record di precipitazioni

Sono attesi nubifragi anche nei prossimi giorni, e intanto è allerta rossa in Catalogna per il rischio di un temporale «estremo» e trombe d’aria a Barcellona. Dana, il fenomeno meteorologico che in queste ore sta colpendo la Spagna, è particolarmente pericolosa poiché è una depressione di aria fredda che tende a stazionare a lungo sopra le stesse zone, scaricando quantità d’acqua impressionanti: nella zona di Valencia sono caduti circa 490 millimetri in otto ore, laddove la media di un intero anno in quella regione si aggira intorno ai 450-500 millimetri. «I colleghi spagnoli mi dicono che non si era mai vista in 100 anni un’alluvione di una violenza simile», dice Antonello Pasini, fisico del clima del Cnr. «A causa del riscaldamento globale gli eventi meteo estremi sono diventati più violenti». ( p.s. )

