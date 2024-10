Devastazione, morte e polemiche in Spagna. La costa di Levante, attorno a Valencia, è stata colpita da un nubifragio di portata eccezionale, che ha spazzato via tutti gli ostacoli incontrati durante l’onda di piena. I morti accertati sono un centinaio, ma ci sono decine di dispersi. Polemiche per l’allerta inviata in ritardo. Molti i sardi nella zona. «Terribile, siamo stati fortunati».

l a pagina 5