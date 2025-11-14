Valencia, Acosta meglio di Bezzecchi 

Valencia. Sono gli ultimi giorni di scuola, il più bravo della classe é stato promosso da tempo, ma i protagonisti della MotoGp non si risparmiano. A Valencia - davanti a tribune quasi vuote intorno al circuito Ricardo Tormo - il giorno dedicato al primo turno delle libere ed alle prequalifiche ha mostrato un Pedro Acosta in gran forma: suo e della Ktm il miglior tempo del venerdì, a circa tre decimi dal record della pista. In 1'29”240 lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi (a 0”053) e la Ducati di Franco Morbidelli (a 0”185). Quarto il vice campione del mondo Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini. Ogura, Miller, Di Giannantonio, Aldeguer, Mir e Quartararo hanno completato la lista dei primi 10 piloti che nelle qualifiche di domani partiranno direttamente dalla Q2, dove é in gioco la pole position per la sprint di oggi e il Gp di domani. Dovranno invece passare per la Q1 Luca Marini, Enea Bastianini, così come Francesco Bagnaia (14°) ed il rientrante Jorge Martin (22°), tornato in pista dopo l'infortunio in Giappone di fine settembre, che domani (il via alle 14) dovrà scontare un doppio long-lap penalty, dopo essere stato ritenuto responsabile dell'incidente che causò la sua caduta e quella del suo compagno di squadra Bezzecchi.

Oggi “libere” alle 10.05, qualifiche alle 10.45 e gara Sprint alle 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA