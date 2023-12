Valencia, 1° Lemma Yaremchuk record 

L’attacco al record del mondo non ha avuto successo ma la maratona di Valencia si è confermata gara stellare. L'ha conquistata l’etiope Sisay Lemma in 2.01’48”, tempo velocissimo che lo rende il quarto più veloce al mondo sulla distanza. Battuto il keniano Alexander Mutiso (2.03’11”), poi gli altri etiopi Dawit Wolde (2.03’48”) e il leggendario Kenenisa Bekele che a 41 anni di età si toglie lo sfizio di correre in 2.04’19”.

La bandiera giallo, verde e rossa con la stella dell’Etiopia sventola anche sulla gara femminile: è stata Worknesh Degefa (2.15’51”) a vincere, davanti alle connazionali Almaz Ayana (2.16’22”) e Hiwot Gebrekidan (2.17’59”). L'Italia sorride con il nono posto di Sofiia Yaremchuk che migliora il record italiano con 2.23’16” e dopo oltre undici anni toglie quasi mezzo minuto al tempo di Valeria Straneo. Tra gli uomini progresso di Nekagenet Crippa che con 2.07”35 diventa il quarto azzurro di sempre sui 42,195 chilometri, a soli 19 secondi dal record italiano siglato nel mese di marzo da Iliass Aouani. Crippa taglia al ventunesimo posto il traguardo e realizza anche lo standard per i prossimi Giochi di Parigi fissato a 2.08’10”.

Ma è da applausi anche la prestazione di Claudio Solla. Il Master 40 di Uta (che corre per il Cagliari Maratnon Club) chiude in 2.24’31” (43” meglio del 2022), 229° sui 26 mila uomini all’arrivo.

