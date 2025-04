Vale il quinto posto e la “salvezza” lo shoot out vincente dell’Amsicora 

L’Amsicora ha concluso al quinto posto l’Eurohockey Trophy I femminile, disputato nella Repubblica Ceca, a Rakovnik. Un risultato che consente all’Italia di confermare la posizione nel ranking europeo. Domenica l’Amsicora aveva concluso la fase a gironi con la seconda sconfitta, battuta 5-1 dall’HC Loreto. Le irlandesi avevano sbloccato il risultato in apertura con O’Brien, e allungato con Kelly e una tripletta di Sherin. Amsicora a segno con Valenti. Ultima nel girone di ferro, ieri la sfida per il quinto posto con il Rakovnik, terminata 3-3 nei tempi regolamentari e 7-6 per le cagliaritane dopo gli shoot out. Avanti 3-1 con Valenti e una doppietta di Grimbaum, sono state raggiunte. Nella prima serie degli shoot out hanno segnato Fiorelli, Grimbaum e Khilko, Pastor ha parato l’ultima conclusione di Matouskova. Sul 3-3 si va a oltranza, altra parata di Pastor su Vorlova e conclusione vincente di Fiorelli. La stessa Maria Pastor è stata premiata come migliore portiere della competizione.

