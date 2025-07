Vale doppio la doppietta di Milan 

Valence. Una doppietta che vale... doppio. Jonathan Milan ha vinto in volata la 17ª tappa del Tour, Bollene-Valence di 160,4 km regalando all’Italia il secondo successo ion questa 112ª edizione e incamerando punti fondamentali nella lotta per la classifica della maglia verde. In una volata difficile, sul bagnato, lo sprinter friulano della Lidl Trek ha preceduto il belga della Red Bull-Bora, Jordi Meeus, e il danese Tobias Lund Andersen, della Picnic PostNl. Un successo che, va detto, è stato agevolato dalla caduta, avvenuta subito dopo il triangolo dell'ultimo chilometro, in mezzo al gruppo e in cui è rimasto coinvolto il campione d’Europa Tim Merlier, finora il rivale più insidioso per Milan nelle volate. L’azzurro aveva già ottenuto 11 punti in un sprint intermedio e porta a 72 il vantaggio su Tadej Pogacar, che intanto ha agevolmente conservato la maglia gialla di leader della classifica. Lo sloveno della Uae ha anche la maglia a poi degli scalatori (con gli stessi punti di Lenny Martinez) ed è di fatto l’unico rivale di Milan da qui a Parigi.

Oggi però si torna a salire e il campione del mondo può guadagnare. Quello di Vif a Courchevel di 171,5 km, con arrivo ai 2298 metri del Col de la Loze, il primo tappone alpino. Il danese Jonas Vingegaard (Visma), secondo in classifica a 4’15” è atteso all’attacco.

