Valditara vieta schwa e asterisco negli atti scolastici 

ROMA. Stop ad asterischi e schwa nelle comunicazioni ufficiali delle scuole. Lo ha deciso il ministero dell’Istruzione dopo le segnalazioni di comunicazioni scolastiche in cui venivano usati i segni inclusivi. La circolare ai dirigenti delle scuole statali e paritarie e ai direttori generali degli uffici scolastici regionali annuncia che nelle comunicazioni ufficiali «è imprescindibile il rispetto delle regole della lingua italiana. L’uso di segni grafici non conformi, come l’asterisco (*) e lo schwa ( ə ), è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l’uniformità della comunicazione istituzionale». La circolare segnala che l’Accademia della Crusca «ha più volte evidenziato che queste pratiche non sono grammaticalmente corrette e che il loro impiego, specialmente nei documenti ufficiali, ostacola la leggibilità e l'accessibilità dei testi». L’ultimo caso in ordine di tempo a Napoli dove, poche settimane fa, il genitore di un bambino si è accorto che in una circolare inviata dall’istituto comprensivo Novaro Cavour dei Colli Aminei a genitori e alunni, la parola “bambini” era stata sostituita da “bambin*” con l’asterisco finale. Sarebbero poi arrivate anche segnalazioni al ministero sull’uso di schwa, così il ministero ha varato la circolare. Per la responsabile scuola del Pd, Irene Manzi, «la circolare con cui si raccomanda alle scuole di evitare l’utilizzo di asterischi e linguaggio schwa è l’ennesima arma di distrazione di massa». Mentre a difesa della decisione del ministero c’è Fabio Rampelli (FdI): «L’italiano è un patrimonio da tutelare. La decisione del ministro Valditara ferma il graduale processo di imbastardimento dell’italiano, piegato alle esigenze del politicamente corretto e della finta inclusività». E mentre Salvini giudica la circolare «giusta», un plauso arriva anche da Pro Vita.

