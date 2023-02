Valditara scatena le polemiche 

Il Pd chiede al ministro di riferire in Parlamento, sostenuto dai Cinquestelle: la capogruppo al Senato, Barbara Floridia, legge in aula uno stralcio della lettera. Enrico Letta lancia su twitter l'hashtag #GraziePresideSavino, poi i commenti dei due principali candidati alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini ed EllySchlein. Per il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, Valditara è «inadatto al ruolo». Il sindaco di Firenze, Dario Nardella: ministro «indegno, dovrebbe scusarsi o dimettersi». Il governatore, Eugenio Giani, ringrazia la preside per la lettera «motivo di orgoglio per la Toscana». Critiche al ministro da Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde («Valditara attacca la Costituzione»), da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana (un'interrogazione) e da Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista («minacce inaccettabili»). Poi l'Associazione nazionale presidi: «Il messaggio è nel perimetro del mandato educativo di un dirigente scolastico che non poteva restare in silenzio».

Subito scoppia la polemica. Per il presidente dell'Anpi (l’associazione dei partigiani) Gianfranco Pagliarulo: la lettera è «un esempio di sensibilità civile e di pedagogia repubblicana. L'attacco del ministro è inaccettabile». Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, critica le «parole inaccettabili» del ministro, la Flc invita a una «mobilitazione straordinaria» e la segretaria del Cisl scuola afferma che è l'aggressione agli studenti «un atto di una gravità inaudita», mentre per la Uil scuola è «inaccettabile la minaccia di provvedimenti».

Firenze. Una «lettera del tutto impropria» perché «non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo» e perché « non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, alcun pericolo fascista». Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, critica la comunicazione inviata dalla preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, dopo l'aggressione di membri di Azione studentesca ai danni di alcuni studenti. La presa di posizione della dirigente, sul fascismo nato dalla violenza e dall'indifferenza, per il ministro è un'iniziativa «strumentale» che denota «una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole. Se l'atteggiamento dovesse persistere, vedremo se sarà necessario prendere misure».

Commenti durissimi

Il centrosinistra

Il sostegno del centrodestra

Dalla parte di Valditara, invece, i partiti di governo. Lucio Malan (Fdi) parla di «indegni attacchi e Alfredo Antoniozzi prospetta «una candidatura politica» per la preside. Le tensioni - per un big di Fdi - «causate anche dal fatto che da sinistra arrivano giustificazioni e non condanne a quanto accade in certe piazze, come a Firenze». Rossano Sasso (Lega): «Basta fare politica a scuola».

Indagini sull’aggressione

Ieri la Digos ha perquisito le case dei sei esponenti di Azione studentesca, trai 16 e i 21 anni, indagati per violenza privata aggravata e lesioni per l'aggressione al Michelangelo. Sequestrati cinque cellulari e volantini. In caso di processo, il liceo si costituirà parte civile.

