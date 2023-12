Valditara revoca l’incarico a Concia, progetto antiviolenza «senza garanti» 

La Lega sconfessa la scelta «divisiva» del suo ministro Giuseppe Valditara e lui revoca la nomina di Paola Concia, suor Monia Alfieri e Paola Zerman, garanti del progetto sull’educazione all'affettività nelle scuole. Le opposizioni parlano di «scelta vile» e il presidente del Senato Ignazio La Russa esprime a Concia «vicinanza umana». «La scuola ha bisogno di serenità e non di polemiche», replica il ministro, e il progetto «andrà avanti senza alcun garante». Conciliante Concia, che «capisce» la decisione di Valditara: «Dopo due giorni di polemiche da ambienti massimalisti della destra e della sinistra, mi è evidente che non esistono le condizioni per svolgere il lavoro equilibrato e dialogante che mi ero proposta insieme alle altre due garanti». Però «credevo che il funerale di Giulia Cecchettin fosse stato uno spartiacque, ma non è così».

