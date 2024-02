Valditara: «Non ci saranno tagli» 

Parla di scuola e fa capire di non essere arrivato a Cagliari per la campagna elettorale. Anche se i sindacati gli contestano il piano di dimensionamento (che in Sardegna mette a rischio 42 autonomie, per ora ridotte a 36), il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ieri ha tracciato la strada dell’innovazione, con lo sviluppo delle materie scientifiche e tecnologiche (le cosiddette Stem), presenziando all’evento Scuola Futura alla Passeggiata Coperta. Ed è stata l’occasione per annunciare una robusta dose di investimenti per l’Isola.

Finanziamenti

«Saranno destinati all’edilizia scolastica in Sardegna 320 milioni di euro su 502 complessivi», ha esordito il ministro. «Nelle linee di indirizzo dell’edilizia scolastica, che presto saranno approvate, prevediamo l’incoraggiamento al project financing, con cui potremmo triplicare le risorse stanziate dal Governo e utilizzate dagli Enti locali: c’è il privato che costruisce a proprie spese e poi gestisce per un arco di tempo sufficientemente lungo tutta una serie di servizi».

Dispersione

Non solo. Valditara ha parlato anche di finanziamenti contro la dispersione scolastica: «Ho voluto lanciare proprio a Cagliari l'investimento notevolissimo di 760 milioni di euro che noi facciamo in tutta Italia, e che nell’Isola ammonta a più di 26 milioni, per la lotta alla dispersione scolastica e per favorire l'inclusione». C'è di più. «Mi fa piacere ricordare che ho voluto inserire la Sardegna nell’Agenda Sud: significa interventi di supporto su tutte le Elementari sarde. E su sei scuole, delle 245 a livello nazionale, faremo un importante intervento di supporto coinvolgendo anche alcune “superiori”. Agenda Sud vuol dire più docenti e anche risorse per lottare contro il disagio sociale e psicologico delle famiglie». Quindi il rappresentante del Governo Meloni ha sottolineato il perché Scuola Futura sia stata lanciata in Sardegna in occasione della settimana delle Stem. «È importante accompagnare una nuova didattica fatta di laboratori, di linee guida fortemente creative che vogliono partire dalla realtà, dai fatti, per arrivare alla teoria. Ai ragazzi, ai bambini, è piaciuto moltissimo».

Dimensionamento

Come era prevedibile, Valditara è stato incalzato sul piano di dimensionamento scolastico. Il Consiglio regionale ha approvato una legge per mantenere in piedi tutte le autonomie per due anni: «Valuteremo con attenzione questa legge, alla luce dell’articolo 5 dello Statuto, e poi decideremo», argomenta il ministro. «Credo che non si debba avere paura del dimensionamento, anche perché sono state dette cose inesatte in questa polemica. Non si chiude nessuna scuola. Anzi, le scuole rimarranno nel loro posto fisico. I bambini non si dovranno trasferire. Non solo. Le scuole accorpate sono governate da un reggente, cioè da un preside che si divide fra due istituti. Abbiamo inserito la figura del preside vicario, che rimarrà in quel determinato istituto e ne sarà il punto di riferimento. Il servizio è destinato a migliorare, non a peggiorare. Non dimentichiamoci poi che oggi occorrono due bilanci, uno per la scuola con titolarità e l'altro per quella in reggenza, ma anche due contrattazioni sindacali, due pubblicità di atti. Con le nuove direttive ne farà una sola, perché la scuola, dal punto di vista giuridico, sarà una. E, per quanto riguarda la struttura, ogni sede rimarrà dove è».

Deroghe

Valditara ha rassicurato sulle deroghe: «Si lascia discrezionalità alle Regioni e, quindi, ci può essere un'autonomia anche con un istituto di 50 studenti, che sarà recuperata magari in una città con maggiore facilità di collegamenti. Anche la scuola di montagna, ad esempio, non sarà chiusa: abbiamo previsto risorse per consentire al personale scolastico di scaricare una parte dell'affitto e di avere del punteggio in più».

Elezioni

Chiusura sulle elezioni regionali: «La mia visita non prevede incontri con candidati alla presidenza della Regione», è la chiosa del ministro della Lega. «Tornerò presto, a Sassari e a Tempio, ma per parlare di scuola».

