Valditara: «Grande preoccupazione» Feliziani: «Vicenda drammatica» 

«Spero che al più presto il Parlamento approvi il disegno di legge sul voto in condotta e sulle misure riparative». Troppo grave, la lite finita a coltellate fra ragazzini davanti alla scuola di Capoterra, per poter essere ignorata dal ministro dell’Istruzione e del merito, che infatti ha subito fatto sentire la propria voce. «Quanto è accaduto all'uscita dell'istituto Sergio Atzeni, con il ferimento di un giovane studente durante una lite», aggiunge lo stesso Giuseppe Valditara, «desta grande preoccupazione». Aggiunge, il ministro, che il contatto «è costante con la Direzione scolastica regionale per accertarci delle condizioni del ragazzo ferito e per appurare la dinamica dell'evento. Questo ennesimo fatto di violenza evidenzia ancora una volta la necessità di riportare la cultura del rispetto nelle nostre scuole». Proprio per questo, Valditara auspica che «l’approvazione del disegno di legge sul voto in condotta e sulle misure riparative sia approvata in tempi rapidi dal Parlamento».

L’Ufficio scolastico

Intanto, oltre che l’ovvia inchiesta giudiziaria sull’accoltellamento del 15enne da parte di un altro ragazzino più giovane di un anno, è in corso anche quella dell’Ufficio scolastico regionale. «Ho sentito il ministro Valditara», dice il sovrintendente Francesco Feliziani, «attendo una relazione del dirigente scolastico per capire cosa è accaduto». Il sovrintendente dell’Ufficio scolastico non ha alcuna intenzione di minimizzare il fatto di sangue tra ragazzini avvenuto ieri a Capoterra: «È un episodio di estrema gravità», precisa anzi Feliziani, «ho subito sentito il dirigente scolastico per conoscere i dettagli di questa vicenda, e mi ha riferito che tutto è accaduto fuori dalla scuola». Malgrado questo, non è un episodio di cui proprio la scuola, quella di Capoterra così come l’istituzione ai più alti livelli, si possa lavare le mani: «Adesso verificheremo ogni cosa parlando anche con gli studenti», aggiunge il sovrintendente scolastico regionale: «Attendiamo il lavoro delle forze dell'ordine, che faranno luce sui vari aspetti di questa vicenda». E poi ci sarà da lavorare parecchio: al “Sergio Atzeni” come nel resto del Paese.

L’assessore regionale

«I dolorosi fatti di Capoterra, che ovviamente non hanno giustificazione, sono un campanello d’allarme di un disagio giovanile acuito dal lockdown per il Covid e che ci siamo trascinati nel Paese senza fare alcunché». Andrea Biancareddu, assessore regionale alla Pubblica istruzione, è molto colpito dal fatto di sangue tra ragazzini, e ribadisce quanto aveva già detto in occasione di altri fatti preoccupanti accaduti nel mondo giovanile: «Non basta fare i controlli fisici sulla salute dei nostri ragazzi: dobbiamo vigilare anche sulle malattie mentali e sulle sofferenze psicologiche degli adolescenti. Le sofferenze si possono trasformare in episodi violenti che si potrebbero evitare, se conoscessimo le situazioni psicologiche e familiari dei ragazzi che frequentano le scuole». Biancareddu rilancia dunque l’idea di estendere, di rendere stabile «la supervisione di uno psicologo nelle scuole, per ascoltare i ragazzi. Se non capiamo quali sono i loro disagi», conclude l’assessore alla Pubblica istruzione, «non possiamo aiutarli né possiamo mettere gli insegnanti nelle condizioni di sentire alcuni campanelli d’allarme, quando suonano. E poi, ai ragazzi bisogna insegnare il rispetto per tutti, anche tra di loro».

La psichiatra infantile

«Il disagio giovanile è sempre più evidente ed è difficile individuare le cause perché sono tantissime». Certo non si arrende, la neuropsichiatra infantile cagliaritana Laura Minafra, ma riconosce che “curare” psicologicamente la generazione adolescente è una sfida non da poco. «Hanno scarsa capacità d’ascolto, sono isolati e stimolati da modelli negativi sui social e nella musica trap, che esalta violenza, droga e alcool. Abbiamo perso», aggiunge Minafra, « il controllo della loro educazione e non riusciamo a insegnare che esistono anche i no, che è normale non ottenere tutto ciò che si vuole, e anche gli adulti stanno diventando così. I genitori esercitano pochissimo controllo, e lo dico sapendo che è quasi impossibile: i ragazzi vivono in un mondo virtuale che puoi controllare fino a un certo punto, se togli loro lo smartphone li rendi emarginati. Anche la scuola può fare poco. Dobbiamo capire», conclude la neuropsichiatra infantile, «che cosa è successo ai nostri ragazzi con il lockdown: quando la pandemia è finita, molti non sono tornati a scuola, preferiscono il mondo virtuale dei social e non frequentano più quello reale. Non conoscono più il mondo».

