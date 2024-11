valdarchi-aricò fanno poker 

Gioie e delusioni, al 40º Rally della Lanterna, per i sardi impegnati nella finale nazionale di Coppa Italia Rally Aci Sport. Tra i 177 partenti, c’era anche una dozzina di equipaggi isolani che, in virtù dei risultati ottenuti in stagione nella Coppa Rally di zona, si era qualificata per la finale nazionale.

Le vittorie

Spicca il quarto successo tricolore consecutivo di Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò, alfieri della Mistral Racing (77º posto assoluto) che stavolta si sono aggiudicati la classe R4 su Mitsubishi Lancer Evo IX dopo aver lasciato la Seat Ibiza Cupra a un altro iglesiente e compagno di scuderia, Davide Murgia (118º) che, con Nico Calliari alle note, ha vinto la classe Rsd20p. Ha bissato il titolo, nella classe Rstb16p, anche Francesco Fois (84º), ora navigato da Isabella Pinna sulla fidata Mini Cooper S con le insegne della Sardegna Racing. A segno, dopo essersi qualificati in Toscana, Pietro Lilliu e Silvia Piras della Max Racing (93º) che, su Suzuki Swift, si sono imposti nella Rs16. Al traguardo Giambattista Serra e Matteo Sanna (Citroën Saxò), al 92º posto assoluto e al 6º nella N2. Il primo equipaggio sardo, 19º, è stato Depau-Grosso (Skoda Fabia, Porto Cervo Racing), non in corsa per i titoli.

Le delusioni

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Gara finita anzitempo per Auro Siddi e Giuseppe Maccioni (Skoda Fabia Evo), in corsa per Assoluto e Over55, Alessandro Scurosu e Giandomenico Piccinnu in R3 (Renault Clio Rs), Roberto Cocco e Lorenzo Fratta in A7 (Renault Clio Williams), Battista Sias e Raffaele Scanu in A6 (Peugeot 106), Moreno Fosci e Francesca Carta in Rs20p (Renault Clio Rs) e Andrea Pisano e Lorenzo Scartabelli in Rs16p (Citroën C2). Subito out anche Piu-Sanna (Peugeot 208 Rally4), non in lotta per il titolo.

Slalom e pista

Intanto al 5º Slalom Città di Altomonte, finale dei Trofei Slalom Italia Aci Sport, Giovanni Beccu, portacolori di Salita Tandalò Motorsport, su Kartcross Suzuki 600, ha vinto il titolo Under23 e chiuso 19º assoluto e 2º di gruppo e classe. Antonello Acquas, pilota di Abc Motors (Renault 5 Gt Turbo), è arrivato invece 9º assoluto, 3º di gruppo e 1º di classe E1/E1-1600t.

Nei giorni scorsi, la Sardegna si è distinta a livello nazionale anche in pista grazie al ventenne asseminese Lorenzo Cossu che, al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo, a Misano si è laureato campione nella categoria GtCup Light della serie National Gt Challenge.

