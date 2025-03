Valanghe, tre scialpinisti morti in 48 ore 

Trento. Tre vittime in due giorni per le valanghe sulle montagne italiane. In Trentino, sul ghiacciaio di Capanna Presena nel gruppo dell’Adamello, uno scialpinista tedesco di 49 anni è morto dopo essere stato travolto dalla neve che si è staccata mentre era con un connazionale. Travolto anche un bresciano di 36 anni, ricoverato in rianimazione a Trento. Illeso, invece, uno sciatore spagnolo di 23 anni, che ha visto il distacco e dato l’allarme. Secondo quanto ricostruito la valanga si è generata a monte rispetto al punto in cui la vittima stava sciando, in un punto compreso tra i 2.500 ed i 3.000 metri, al lato del ghiacciaio. E domenica notte sono morti in ospedale Elisa De Nardi, 38enne di Conegliano (Treviso), e Abel Ayala Anchundia, 40enne di Vittorio Veneto originario dell’Ecuador, due scialpinisti che domenica erano stati travolti vicino a Forcella Giau, sopra Cortina D’Ampezzo, in Veneto.

