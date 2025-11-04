Valanghe in Nepal, morti diversi alpinisti tra cui un italiano 

Katmandu. Un alpinista italiano è morto travolto da una valanga che si è abbattuta sul campo base della vetta dello Yalung Ri (5.630 metri) nella valle del Rolwaling, nel distretto di Dolakha, in Nepal. Lo riporta il Kathmandu Post.

Si tratta di una spedizione differente da quella al monte Panbari (6.887 metri), dove sono dispersi altri due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Nella valanga, sempre secondo la testata nepalese, sono morte anche altre sei persone di altre nazionalità. Ci sono anche quattro feriti.

Tra le vittime, oltre all'italiano ci sono tre cittadini statunitensi, un canadese, e due nepalesi, secondo il vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato dell'ufficio di polizia distrettuale di Dolakha. Il funzionario ha affermato che la valanga si è verificata mentre la squadra di alpinisti nepalesi e stranieri, insieme alle guide locali, si trovava al campo base dello Yalung Ri per prepararsi alla scalata della vetta più alta, il Dolma Khang (6.332 metri). Le operazioni di soccorso sono in corso.

I due alpinisti, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate e non si hanno più notizie di loro da sabato, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Himal Gautam. Il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. Secondo Sagar Pandey, presidente della Nepal Trekking Agencies Association, più di mille persone sono state soccorse da martedì scorso. La scarsa visibilità ha reso molto difficili i voli in elicottero. Ma il meteo è migliorato.

