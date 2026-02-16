Valanga sui binari sfiora il treno 

Berna. È stata una valanga a causare il deragliamento di un treno nel Cantone del Vallese, con il ferimento di cinque persone e l’interruzione del tratto ferroviario. Dalle prime ricostruzioni è chiaro come si sia sfiorata una tragedia, con l’allarme lanciato di mattina presto dalla polizia cantonale sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Il convoglio è deragliato all’uscita di una galleria e la valanga sembra aver attraversato i binari poco prima del transito del treno. Ventinove le persone che si trovavano a bordo: tutte sono riuscite a uscire dal convoglio. Un ferito è stato trasportata all’ospedale di Sion, gli altri quattro sono stati medicati sul posto, dove sono intervenuti un elicottero, due ambulanze, otto soccorritori di montagna e due treni antincendio e di soccorso. Negli ultimi giorni la Svizzera è stata colpita da forti piogge e nevicate e l'Istituto per la ricerca sulla neve e le valanghe del Paese afferma che il rischio di valanghe è molto elevato sulle Alpi.

