valanga rosa, è poker 

Val di Fassa. Sofia Goggia, due volte Laura Pirovano e adesso Elena Curtoni: sono quattro i successi consecutivi nella velocità in Coppa del Mondo per la nuova valanga rosa dello sci. In Val di Fassa, dopo la doppietta in discesa di “Lolli”, è arrivato un nuovo vero trionfo azzurro anche nel superG . Ha vinto in 1’29”07 la valtellinese Elena Curtoni, 35 anni, al quarto successo in Coppa. Sul podio, il primo in carriera, terza a sorpresa con il pettorale 33, ha completato l’eccezionale giornata la veneta Asja Zenere che non è una velocista pura. Poco più indietro per l'Italia Laura Pirovano, ottava, Sofia Goggia nona e Roberta Melesi 12ª. Goggia (in evidente difficoltà, soprattutto con i materiali) conserva la leadership della Coppa di specialità con 63 punti sulla neozelandese Alice Robinson quando manca una gara alla fine della stagione, quella del 22 marzo a Lillehammer.

La felicità

«Una giornata davvero fantastica», ha detto Felice Elena Curtoni dopo il suo quarto successo in carriera. «Sapevo di poter fare una bella gara, perché è una pista che mi è sempre piaciuta ed essere lì davanti a tutte era tanto tempo che non mi capitava, ma nei giorni scorsi mi sono caricata». Nel 2023 per una brutta caduta in gara restò ferma a lungo per la frattura dell'osso sacro, ma Curtoni non ha mollato: «Gli ultimi anni sono stati molto tosti ma oggi sono riuscita a fare quello che volevo. Ci credevo, però quando non riesci a raggiungere il risultato cominciano a subentrare i dubbi. Ora però sono molto contenta. Ho bisogno di conferme e di supporto, ma sono una che fa le proprie cose da sola. Ho vissuto tutta la stagione cercando di godermi gara dopo gara», ha concluso la valtellinese, «e ora vado alle finali di Lillehammer su una pista che mi piace».

Male gli uomini

Nelle discipline tecniche (al maschile), l’Italia invece non sorride. Lo slalom speciale di cdm di Kranjska Gora è stato vinto dal 25enne norvegese Atle Lie McGrath, al sesto successo in carriera, che ha in parte dimenticato l’uscita di pista 8e il pianto enl bosco) alle Olimpiadi. Dietro di lui, sul filo dei centesimi, il connazionale Henrik Kristoffersen e terzo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Per l'Italia ancora una prova negativa con in classifica Tommaso Sala 26°, Tommaso Saccardi 27° e Alex Vinatzer 28°. L'assegnazione della Coppa di disciplina è aperta (ma non ci sono azzurri in lizza) e si deciderà il 25 marzo alle Finali di Lillehammer.

RIPRODUZIONE RISERVATA