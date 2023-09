valanga li punti sul villasimius 

Li Punti 5

Villasimius 3

Li Punti (4-2-3-1) : Pittalis, Olmetto, Cocco (18’ st Mastino), Troisi (39’ st Onali), Serna, Salas, Castigliego, Spano (39’ st Sylla), Lerech, Pucinelli, Tuccio (47’ st Ruiu). In panchina Mannoni, Columbu, Ruzzeddu, Canessa, Padovano. Allenatore Salis.

Villasimius (4-2-3-1) : Quiriti (1’ st Kirby), Zedda (18’ st Magnin), Loi, Mastino, Mancusi, Rinino (41’ st Miranda), Argiolas, Melis, Camba, Ghiani (18’ st Mauro), Kassama (31’ st Sanna). In panchina: G. Marci, Fernandez, Miranda, A. Marci, Sanna, Ferro. Allenatore Mancuso.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : 16’ pt Tuccio, 23’ pt Castigliego, 42’ pt e 2’ st Argiolas, 44’ pt e 19’ st Salas, 10’ st Cocco, 27’ st Camba.

Note : ammoniti Serna, Sylla, Salas, Kassama, Mastino, Loi.

Sassari. Roboante vittoria casalinga del Li Punti che sconfigge un battagliero Villasimius. Padroni di casa che passano al 16’ con un bel gol di Tuccio. Dopo 7 minuti, Castigliego raddoppia superando Quiriti. Nonostante le due reti subite, gli ospiti reagiscono e trovano il gol al 42’ con Argiolas. Il Li Punti ristabilisce le distanze al 44’ con un gran gol di Salas.

Al 2’ del secondo tempo, Argiolas realizza la sua doppietta personale, riaprendo così la partita per il Villasimius. Al 10’ Cocco segna il quarto gol per i padroni di casa. Nove minuti dopo, Salas mette a segno il quinto gol che chiude la partita. Il Villasimius resta comunque in partita e al 27’ Camba mette a segno il terzo, inutile, gol. (l. r.)

