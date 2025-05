valanga finale dei quartieri 

Si è chiusa anche la stagione regolare dell’Over 50 e sabato si parte con i playoff. I Quartieri puntano al successo finale. Nell’Over 55 invece gli spareggi hanno già designato le quattro semifinaliste.

Detentori favoriti

I Quartieri/De Amicis (detentori del titolo Over 50) chiudono con una cinquina alla Nivea Karalis. Blinda il secondo posto la Pgs Audax Frutti d’Oro (2-0 al Real Putzu, reti di Sanna e Astolfi) e con lo stesso risultato la Mediterranea regola gli Amatori 4 Mori. Successo 2-0 anche per il Deximu contro l’Accademia Sulcitana. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale in gara secca: I Quartieri/De Amicis-Nivea Karalis; Mediterranea-Real Putzu; Okky Villanova-Deximu; Pgs Audax Frutti d’Oro-Accademia Sulcitana.

Le quattro in corsa

Nell’oVer 55 i campioni in carica della Sardachem guadagnano la semifinale ai rigori contro la Car-Refinish (4-2): Lobina la sblocca ma i rossoblù si fanno recuperare da Lussu. Poi Varsi, Frau e Lai sigillano il passaggio del turno dal dischetto (dopo l’errore di Aquilina). Bomber Lussu sigla il penalty ma l’errore dello sfortunato capitan Fontana costa l’eliminazione dei blaugrana.

Termina in parità nei regolamentari anche la sfida tra Manata Chimici e I. R. Moniaflor: Sarigu decisivo per la squadra del capitano Loi, in rete per il momentaneo 1-1 e poi col terzo tiro dagli undici metri. A segno dal dischetto anche Neri, Brusa e Cabras per il 5-3 finale. Continua invece la maledizione per la corazzata Masnata Chimici, uscita ai quarti dopo un altro campionato ai vertici: non sono bastati la rete di Piseddu e i gol dal dischetto di Corona e Piccarretta, fatali gli errori di Marras e Porru.

Nessun problema invece per Maccioni Marmi e Amatori Orione Selargius, che archiviano le rispettive pratiche nei tempi regolamentari con un netto 3-0: i vicecampioni della scorsa edizione hanno estromesso la Cooper Band (trionfatrice due anni fa) grazie alla doppietta di Monterastelli e al gol di Scalas, mentre i biancorossi si sono imposti sulla Polisportiva Sestu con il tris di Sotgiu (una rete su penalty). Le due squadre si affronteranno sabato nel derby di Selargius.

L’altro scontro tutto da gustare è tra la Sardachem e la I. R. Moniaflor: in palio la finalissima, che potrebbe riproporre quella della passata stagione. Amatori Orione Selargius e I. R. Moniaflor permettendo.

