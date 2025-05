Valanga di premi per gli studenti musicisti del Rodari 

Una valanga di premi. Al concorso di musica vocale strumentale “Gavino Gabriel”, il comprensivo “Gramsci Rodari” di Sestu ha fatto il pieno di medaglie e attestati, con le classi Prima, Seconda e Terza H che si sono aggiudicati due primi premi e un primo premio assoluto. Un concorso di rilevanza nazionale, da 25 anni al Teatro Civico di Siurgus Donigala.

«Siamo felicissimi, vogliamo ringraziare tanto i genitori, la comunità scolastica, la nostra dirigente Alessandra Patti», dichiarano i docenti Barbara Sarigu, Cristian Carboni, Monica Melis e Valentina Trincas. «Questo è stato uno dei nostri ultimi concerti», racconta Lorenzo Pinna, che suona il clarinetto, «e per questo indimenticabile”; e Silvia Orrù continua; «emozioni a mille, ma sono felicissima di com’è andata». E il primo premio? «L’abbiamo meritato», dice sicuro Leonardo Taris.

Tanti poi i riconoscimenti anche ai singoli studenti. Per il violino secondo premio a Edoardo Murgia della 3H, per il pianoforte primo premio ad Emma Viola della 2H e secondo a Manuel Soro della 1H, per le percussioni primo premio a Lorenzo Salisci della 2H e Angelo Giordano della 3H, per il clarinetto primo Gioiele Usai della 2H e seconde Emma Serci e Giulia Usai della 3 H.

