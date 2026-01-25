valanga caprera: Diciassette gol  

Prima giornata di ritorno per il girone unico dell’Eccellenza. La capolista Caprera passeggia nel testacoda con la Marzio Lepri Torres. Al Pietro Secci di La Maddalena va di scena il monologo biancoverde. Ma le inseguitrici non mollano.

Goleada

17-0 il finale per le reti di Gasmi e Lupo (quaterne), Baltazar (tripletta), Donzo e Gonzalez (doppiette), Cabral e Brigante. Analogo l’esito della sfida tra l’Fc Alghero e la Real Sun Service: 13-1 esterno della squadra allenata da Fabio Cossu, con la solita Shaheen sugli scudi, con ben sei reti a referto. A segno anche Fiori, Russu e Zucca (doppiette), e Palmas. Bomber Monti segna la rete della bandiera per la squadra giallorossa, che resta all’ottavo posto con undici punti. Consolida il terzo posto il Tortolì, grazie al 3-0 esterno contro l’Atletico Uri. Il nono successo stagionale è griffato dalle bomber Incollu (doppietta) e da Lobina. Si conferma al sesto posto la Gioventù Assemini. A decidere il derby contro il Castello Cagliari la doppietta di Pinna e le reti di Deiana e Parmentola che fanno poker, infliggendo alle cagliaritane l’ottavo ko stagionale. Colpo esterno anche per il Maracalagonis di Marcello Salis. Sul difficile campo della Pgs Audax Frutti d’Oro le biancoblù vanno a segno con Casula (tris), Borrello (doppietta), Picciau e Marci per il 7-0 finale, che porta a ventidue punti in classifica le maresi, precedute di due lunghezze dal Porto Rotondo. Le galluresi si confermano al quarto posto, grazie al successo in rimonta sul Simaxis, che per lunghi tratti ha comandato una partita sempre in bilico, ma terminata con un 5-2 per le padrone di casa, in rete con Delogu, Venuti, Sau, Pileri e Filigheddu. Di Poddi e Meloni le reti illusorie delle Foxies oristanesi, penultime a quota quattro.

Sconfitte

Trasferta amara per la Torres. Contro la terza forza del girone A della Serie C Pro Sesto, le rossoblù escono sconfitte con un gol per tempo (2-0), e restano a dodici punti, a ridosso della zona playout. Posticipata al 15 febbraio la sfida tra Atletico Uri e Sedriano, mentre si giocherà il 29 marzo la prima di ritorno della Tharros, che ospiterà la capolista Moncalieri. Giallorosse e campidanesi (divise da cinque punti) sono rispettivamente al terzultimo e penultimo posto, in piena zona spareggi per la permanenza in Serie C.

