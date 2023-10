“VajontS23”, anche Cada Die per non dimenticare 

Marco Paolini chiama, il Cada Die Teatro e altri 200 tra artisti e compagnie i taliane rispondono. Sono trascorsi 60 anni dal disastro del Vajont e 30 dal monologo di Paolini che fece conoscere al mondo la tragedia del 9 ottobre del 1963 che portò alla morte di quasi 2000 persone. I protagonisti della scena italiana parteciperanno in contemporanea a un evento organizzato con La Fabbrica del Mondo, “VajontS23”, che dalla traccia del monologo del drammaturgo veneto si trasforma in un'orazione corale di teatro civile.

Se nel racconto originale sul Vajont si narra di acqua e alluvioni, il Cada Die Teatro integrerà quella storia con i fatti legati alla nostra Isola, richiamando sì l'acqua, ma anche il fuoco e gli incendi. La compagnia cagliaritana aderisce con una serata di laboratorio aperta agli allievi della scuola di arti sceniche La Vetreria che assisteranno all'azione corale “Comare Abba, cumpare Fogu” di e con Pierpaolo Piludu e Mauro Mou. Sul palco anche Alessandro Mascia, Francesca Pani e Silvestro Ziccardi, autore delle musiche con Matteo Sanna. Le luci sono di Giovanni Schirru. Sarà l'occasione per rammentare quanto accaduto nell'ottobre del 1951 nei paesi di Gairo e Osini, a Capoterra nel 2008 e nel 2021 nel Montiferru. Ma sarà soprattutto un modo per stimolare l'attenzione verso un necessario cambiamento di passo nelle politiche di gestione del territorio.Durante l'esibizione, alle 22.39, orario in cui la frana si staccò dal monte Toc, in tutti i teatri , le esibizioni si fermeranno per lasciare spazio al suono delle campane della chiesa di Longarone che la furia dell'acqua portò via dal campanile del paese. Lo spettacolo, e tutti gli altri spettacoli, sono visibili sul sito lafabbricadelmondo.it.

