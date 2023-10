Vajont, Mattarella: la memoria guidi la giustizia 

La Repubblica non ha dimenticato il Vajont. L’onda che distrusse la valle del Piave è un monito imprescindibile affinché non si abbassi mai la guardia sulla tutela ambientale. Lo dice Sergio Mattarella dalla diga del Vajont, nel sessantesimo anniversario della catastrofe. La memoria, sottolinea il capo dello Stato, «deve rappresentare il filo conduttore della giustizia, che deve essere restituita senza ombra alcuna, non solo a chi perse la vita» ma anche «a chi sopravvisse, a quelli che hanno dovuto lasciare le loro case e quelli che hanno lottato strenuamente per ricostruirle, per rimanervi». Mattarella parla ai reduci e alle nuove generazioni dei paesi colpiti dal disastro, Longarone e Fortogna, in Veneto, Erto e Casso, in Friuli Venezia Giulia. Erano le 22,39 del 9 ottobre 1963 quando 270 milioni di metri cubi di roccia e terra precipitarono dal monte Toc nel bacino formato dalla diga del Vajont, all’epoca la più alta al mondo. La frana sollevò un’onda che scavalcò la diga e precipitò nel fondovalle inghiottendo ogni cosa. Tormenti «che tuttora, sessant’anni dopo, turbano e interrogano le coscienze».

È stata l’occasione per parlare degli atti del processo, tenuto nel 1968 all’Aquila. I documenti fanno da tempo parte dell’Archivio di Stato di Belluno, ma rischiano di dover tornare in Abruzzo, dove si tenne nel 1970 anche l’appello. Per Mattarella è «non soltanto opportuno ma doveroso che la documentazione del processo celebrato a suo tempo sulle responsabilità rimanga in questo territorio. Quella documentazione era stata, necessariamente, raccolta nei luoghi del giudizio penale perché aveva allora una finalità giudiziaria. Conclusi, da tanti anni, i processi, oggi riveste una finalità di memoria e ciò che attiene alla memoria deve essere conservato vicino a dove la tragedia si è consumata». Poi davanti a un Mattarella commosso si sono schierati, vestiti di bianco, 487 scolari che hanno levato al cielo i cartelli coi nomi di altrettanti bimbi morti nel mare di fango e sassi.

