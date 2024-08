Vaiolo delle scimmie, il virus è in Europa «Ma niente panico» 

Si preparino gli infettivologi: lo sbarco in Europa del vaiolo delle scimmie, conosciuto con la sigla Mpox, mette in allarme l’Organizzazione mondiale della sanità. Dalla Repubblica Democratica del Congo alla Svezia il salto è lungo, e il virus ha comodamente viaggiato in aereo assieme alla persona infetta che lo ospitava. Il fatto è che il paziente svedese ha contratto il virus Clade 1, cioè la variante più pericolosa. Su un altro aereo ha trovato posto un secondo virus (ancora non si sa nulla per quanto riguarda la variante) che ha viaggiato assieme alla persona che l’ha portato in Pakistan. E questo, ovviamente, ha messo in agitazione l’Oms, seguita immediatamente dall’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie): quest’ultimo ha invitato i Paesi dell’Unione europea a «prepararsi» ad affrontare i contagi.

West Nile, nuovo caso

In Sardegna la sanità pubblica continua intanto a occuparsi di West Nile, altrimenti detta “Febbre del Nilo”, che il giorno di Ferragosto ha fatto registrare un nuovo caso nell’Oristanese: paziente ricoverato e seguito con estrema attenzione dalle autorità sanitarie. Un segno che il virus circola ancora nelle zanzare, considerato che - a differenza della Mpox o vaiolo delle scimmie - non si contagia da uomo a uomo, bensì ha bisogno dell’insetto-vettore.

Primo malato europeo

Ciò che si temeva, anzi si prevedeva in modo imminente, è successo: il virus del vaiolo delle scimmie Mpox è uscito dal continente africano. Da Congo, Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda (15.600 infettati, 537 decessi) è sfuggito e ora “pascola” in Europa. «L’unico dubbio non era sul se, ma sul quando sarebbe accaduto», sospira Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio di analisi dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari-Monserrato, «la diffusione del virus in Europa era data per scontata dalla comunità scientifica. Detto questo, non è una nuova pandemia violenta come quella da Covid, quindi dobbiamo mantenere la calma».

La diffusione

E allora, quanto ci dobbiamo preoccupare per la nuova minaccia virale? Dimentichiamo i toni allarmati - a ragione, in quel caso - durante la pandemia da Covid. La Mpox è una cosa seria ma resta tutta un’altra storia e a spiegarlo è lo stesso Ferdinando Coghe: «Il virus del vaiolo delle scimmie è stato trasmesso da animali selvatici all’uomo, e questo salto di specie nel mondo scientifico internazionale si chiama spillover . Il contagio agli esseri umani», prosegue il direttore del Laboratorio di analisi dell’Aou cagliaritana, «è stato legato alla caccia, alla lavorazione delle carni infette, al contatto con materiali biologici e con le pelli nelle regioni in cui questa malattia è endemica». Il contagio avviene ora per contatto stretto con altre persone, forse anche con i droplet (le goccioline di saliva rese famose dal Covid) che si emettono soprattutto durante le conversazioni.

I pericoli

Per quanto riguarda l’allarme non c’è da disperarsi, ma senza dormire sonni troppo tranquilli: «Preoccupa il contagio del Mpox ai sieropositivi e a tutte le altre categorie di persone che hanno valori immunitari bassi», analizza Coghe, «ma per gli altri no. Quello che può complicare un po’ le cose è che in Svezia si sia trovata la variante Clave 1, cioè la più violenta tra quelle finora esistenti e conosciute, e questo può portare a focolai epidemici». Quindi niente panico, ma prudenza sì.

I sintomi

Coghe rassicura sul fatto che i sintomi del vaiolo delle scimmie siano facilmente riconoscibili e questo favorisce una rapida diagnosi: «La Mpox è diversa da varicella e vaiolo perché comporta una linfoadenopatia diffusa, dal volto si estende al resto del corpo interessando anche le mani e le piante dei piedi. Questa malattia è un problema per gli immunodepressi, ma tende a guarire spontaneamente negli altri casi. Resta ancora da capire», conclude Coghe, «quale sia il serbatoio del virus, cioè l’animale che mantiene la riserva naturale del virus poi trasmessa a un altro individuo». Il mondo sta cercando di scoprirlo perché sbarcherà ovunque.

