«Vado, ma lascio un pezzo del mio cuore» 

L’arrivo a Selargius in piena pandemia, quando ancora la distanza fra le persone era la prima regola da seguire per scongiurare nuovi contagi. «Nonostante tutto l’accoglienza è stata calorosa, un’esperienza ricca di bei ricordi e ora vado via con Selargius nel cuore», racconta don Gaetano Ceravolo, 62 anni, parroco della chiesa del Santissimo Salvatore che lascia commosso la città dopo tre anni, trasferito dalla comunità orionina in un santuario di Foggia che raggiungerà nei prossimi giorni.

Origini calabresi, e per tanti anni sacerdote in Sicilia. Poi la prima esperienza da parroco nell’Isola a settembre del 2020, in una Selargius frenata - come tutto il mondo - dal Covid. «Non è stato semplice visto il periodo caratterizzato da diffidenza e paure, ma questo da un lato è servito per conoscersi gradualmente», ricorda il parroco. «Ho notato però da subito la disponibilità e la generosità di molte persone, sempre presenti e pronte a dare una mano nel momento del bisogno».

Tre anni intensi

Tre anni intensi, trascorsi fra difficoltà e tanti legami stretti con vecchi e nuovi parrocchiani. Complice anche la sua voglia di coinvolgere anche chi la chiesa non la frequenta abitualmente. Dalla Via Crucis con le tappe nei cortili delle case e delle aziende del quartiere, sino al Corpus domini itinerante a domicilio per gli anziani e gli ammalati. «È la nostra missione», dice, «come opera don Orione dobbiamo essere preti fuori dalla sacrestia».

Via dalla strada

I ricordi di questi anni in città sono tanti. «Il legame con gli anziani del centro Alzheimer e della comunità alloggio in primis», racconta il sacerdote. «E poi c’è l’uomo selargino che per alcuni mesi viveva per strada. Siamo riusciti a convincerlo a stare da noi e tuttora è ospite nella casa di piazza don Orione». Grazie anche alla collaborazione preziosa dei volontari “Gli amici della strada”. «Mi porterò nel cuore anche diversi parrocchiani che, nonostante alcune difficoltà, sono stati dei validi aiutanti e sono certo che continueranno a dare il loro importante contributo nella parrocchia».

Nelle scorse settimane sono iniziati i saluti da parte dei selargini. «Qualcuno lo ha fatto a fine messa, altri sono venuti a bussare nel mio ufficio. Quante lacrime che ho versato», ammette don Gaetano, «ciascuno di loro mi ha lasciato un bel ricordo, spero la cosa sia reciproca. E poi ci sono i bambini del catechismo che mi hanno emozionato nel salutarmi appena hanno saputo della mia partenza». Un abbraccio, una stretta di mano, ma anche qualche regalo come ricordo: «Mi hanno donato delle chiavette con le foto dei momenti più belli vissuti insieme, altri la maglietta e l’orologio della Sardegna con i Quattro Mori. C’è stata anche una raccolta di fondi, ho chiesto di utilizzarli per aiutare alcuni parrocchiani che hanno bisogno di lavoretti in casa».

Non un addio, ma un arrivederci. «Appena ci sarà occasione ho promesso che verrò a trovarli», assicura don Gaetano, «questa è stata la mia casa per tanto tempo, tornare sarà un piacere». Sarà sostituito da don Vittorio Quaranta.

