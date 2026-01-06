«Vado avanti per il bene dei miei concittadini» 

Piscedda all’attacco, Orrù in difesa. A Elmas si respira aria di guerriglia tra il Pd, che vanta nel suo plotone Valter Piscedda, ex sindaco e attuale consigliere regionale, e Alleanza verdi e sinistra, capitanato dalla sindaca Maria Laura Orrù. Il Pd ha prima ritirato gli assessori e adesso è passato all’opposizione. Piscedda silura la sindaca: «Non ha più i numeri per governare, se ne renda conto».

Piscedda ha seppellito la sua amministrazione. Intende dimettersi?

«Non penso che Piscedda abbia il potere di seppellire l’amministrazione, al massimo può tentare di farlo. Se ci saranno le condizioni continuerò a lavorare nel solo interesse dei masesi e in continuità con il programma con cui ci hanno votati, altrimenti restituiremo serenamente la parola agli elettori, non ho mai temuto il loro giudizio».

Si aspettava un attacco del genere da un alleato in Consiglio regionale?

«Onestamente sì. Lo immaginavo e l’alleanza in Consiglio regionale è con il Partito democratico e con un suo esponente. Nel caso questa situazione crei imbarazzo nella maggioranza alla Regione, penso che siano le segreterie regionali a dover discutere il problema».

Crede che Piscedda sia il burattinaio di questa crisi politico-amministrativa a Elmas?

«Non credo si tratti di una questione personale e onestamente non mi interessa scoprirlo. Così come non mi interessa se Piscedda sia o meno il burattinaio di questa crisi a Elmas: di sicuro non siamo la mia maggioranza ed io i burattini».

Inefficiente della macchina amministrativa, scarsa aderenza al programma di mandato, poca propensione ad ascoltare i consigli dei politici più esperti? Si ritrova in queste accuse?

«Abbiamo portato al Comune circa 30 milioni di euro per realizzare opere e migliorare la qualità della vita delle persone. Programmare e concretizzare un’operazione economica di questa portata necessita di tempo e grande attenzione se si vuole veramente fare il bene di una comunità. Non mi sento minimamente inadeguata, ma ho l’umiltà e l’onestà intellettuale per sapere che c’è costante bisogno di confronto e consigli dalle persone esperte. Ma queste persone a cui chiedere consigli le scelgo io».

Lei non ha più i numeri in Consiglio: si dimetterà o chiederà agli altri consiglieri dell’opposizione (Ena in testa) di passare in maggioranza?

«Ribadisco, a me interessa portare avanti il progetto per cui sono stata votata e verificherò se su quel progetto esiste una maggioranza. Non faccio giochini, non è il mio stile e dunque tutto sarà come sempre trasparente. Mi sorprende, anzi, che il Pd di Elmas abbia fatto passi in avanti sostenendo l’ipotesi di una corsa solitaria e disegnando scenari politici futuri. Alcuni consiglieri di opposizione fanno parte di un’area civica e altri sono riconducibili alla sinistra ed hanno sostenuto il campo largo alle regionali. Se valutano positivamente il progetto che stiamo portando avanti per il bene della comunità andremo avanti, altrimenti la parola passerà agli elettori».

Cosa si è rotto nell’alleanza con il Pd?

«Il Pd di Elmas probabilmente ha un concetto di governo del Comune diverso da quello mio e della mia Giunta. Non si è rotto nulla con il Pd, partito con cui ho un ottimo rapporto con i suoi esponenti a livello regionale e nazionale».

Nel caso di elezioni anticipate si ricandiderà a sindaca? Sarà possibile ricucire la coalizione del campo largo con il Pd?

«È prematuro fare queste considerazioni. Ma una cosa posso dirla: penso che il giudizio migliore sull’operato mio e dell’amministrazione possano darlo solo i masesi ed è solo ed esclusivamente a loro che io devo rendere conto. Sulla ricucitura della coalizione del campo largo si tratta di un ragionamento politico da fare nelle sedi opportune ma di una cosa sono certa: ho lavorato con impegno e in buona fede per cercare di amministrare al meglio e portare risultati concreti per la comunità».

