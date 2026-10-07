«Vado avanti, non gliela darò mai vinta» 

«Vado avanti. Non mi dimetto, sarebbe dargliela vinta». La determinazione è la stessa di quando oltre dieci anni fa era in prima linea per difendere la sua terra dalle trivelle. Oggi Manuela Pintus ha un’altra battaglia da portare avanti: «Tutelare me stessa ma anche l’intera comunità dei primi cittadini». Le minacce di morte subite in questo periodo inevitabilmente hanno lasciato una scia di angoscia, segnando i giorni e le notti della prima cittadina di Arborea, rieletta per la terza volta lo scorso giugno.

Sindaca, minacce pesanti in questi anni di amministrazione. Che cosa è successo?

«La prima era arrivata nel periodo del Covid ed era legata a un trattamento sanitario obbligatorio. Ma adesso fortunatamente si è risolto tutto. L’altra risale a qualche mese fa: poco prima delle elezioni mi erano state riferite minacce nei miei confronti da parte di un’altra persona. Per tutelarmi ho segnalato subito l’accaduto alle forze dell’ordine, ma non posso entrare nel dettaglio perché c’è un’indagine in corso».

Sarà stato un periodo molto complicato.

«La campagna elettorale è stata pesantissima. Mesi di angoscia e anche di forte stress, talvolta mi sveglio nel cuore della notte. Una situazione che ovviamente mi turba e toglie la serenità; non vado più nemmeno a passeggiare, cerco di limitare».

In questo periodo non è mai rimasta sola.

«Ho avuto da subito il supporto e la vicinanza dei carabinieri della stazione di Arborea, della Polizia di Stato e della Prefettura ma anche di tanti amici che mi sono stati vicini».

Finora tutto è rimasto sotto traccia, due sere fa l’annuncio in Consiglio.

«Ho riflettuto a lungo prima di fare questo passo, ne ho parlato anche con la mia presidente Anci, Daniela Falconi e ho deciso di rendere pubblico quanto accaduto perché non mi sento più tranquilla. In Aula, dopo aver trattato alcuni argomenti, ho parlato a braccio di questa situazione e a tratti mi sono anche emozionata».

Il suo è stato anche un appello alla minoranza ad abbassare i toni.

«Ho chiesto alla mia maggioranza di lasciare l’assemblea e alla minoranza l’impegno a stemperare le tensioni. Credo che sia indispensabile mantenere un clima sereno, i contrasti continui non aiutano nessuno e non fanno il bene della nostra comunità. Ho chiesto a tutti i consiglieri questa collaborazione, anche alla minoranza. Nessuna accusa verso di loro che, anzi, hanno assicurato impegno in questo senso ed espresso solidarietà verso di me».

C’è preoccupazione ma anche rabbia?

«Tanta preoccupazione ma non si può pensare che amministrare un piccolo Comune possa metterti a rischio. Bisogna disinnescare questo clima».

Il ruolo del sindaco è sempre più impegnativo e non è esente da vari rischi.

«I primi cittadini sono sempre in prima linea per cercare di far fronte ai più svariati problemi ma questa nostra disponibilità non va scambiata per una colpa. Spesso non abbiamo gli strumenti per risolvere certe situazioni ma siamo esposti ad attacchi di ogni tipo».

Come si può invertire la rotta?

«Credo sia arrivato il momento di fermarsi. Una riflessione è necessaria perché un clima esasperato non porta da nessuna parte. So che problemi simili sono già stati vissuti e continuano a segnare anche altri amministratori. Ma serve un atteggiamento differente ed è per questo che io ho deciso di raccontare pubblicamente la mia esperienza».

Una battaglia anche per le altre fasce tricolore.

«L’ho fatto per me ma anche per tutti gli altri colleghi. Il nostro impegno quotidiano è massimo e serve rispetto per noi che rappresentiamo l’istituzione».

È stata sommersa subito da un’ondata di solidarietà.

«Ringrazio tutti per il sostegno e la vicinanza. Io non volevo far preoccupare nessuno o creare allarmismi ma era arrivato il momento di reagire e cercare una soluzione perché queste situazioni cessino».

Adesso che cosa farà?

«Continuerò il mio lavoro con la passione e l’impegno di sempre. Sono legatissima alla mia comunità e non ho alcuna intenzione di mollare. Vado avanti, non mi lascio intimidire anche perché una scelta diversa potrebbe far pensare a queste persone che con le minacce si ottengono risultati. E invece proseguo, non vinceranno loro».

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