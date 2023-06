«Vado a vivere nel Sarcidano» 

È ancora presto per dire se questa sia la strada giusta per contrastare lo spopolamento dei piccoli paesi della Sardegna, ma è un fatto è certo: sta ottenendo buoni risultati nel Sarcidano il bando regionale per i contributi a fondo perduto per l’acquisizione o ristrutturazione di prime case. E tra Serri, Escolca, Nurallao e Isili c’è una sorta di corsa ad attirare emigrati di ritorno o persone in fuga dal logorio della vita cittadina. In che modo? Con offerte come il bonus residenza pensato a Escolca: cento euro per cinque anni ai nuovi compaesani. Poco certo, ma è un segnale apprezzato.

Il boom

A Serri il Comune ha ottenuto altri 120mila euro dalla Regione. Premiati tre beneficiari desiderosi di vivere in un piccolo paese, immerso nella natura. Fabrizio Gaviano, 59 anni, farà ritorno in paese dopo tanti anni di lavoro come emigrato: «Avevo lasciato Serri a 14 anni, sono stato in giro per il mondo per lavoro ma anche per piacere , ma Serri e la Sardegna sono rimasti sempre dentro di me». Fabrizio ha ereditato la casa dei genitori e grazie al contributo potrà ristrutturarla e venirci a vivere. «Ora abito a Londra», ha aggiunto, «ma Serri è bella, c’è tranquillità, aria buona, c’è quello che io chiamo umanità, qui mi godrò tutto questo». Martina Tolu, 39 anni, arriva invece dal Cagliaritano insieme al compagno e alla mamma: «A fine 2022 ci siamo trasferiti a Serri perché abbiamo deciso di cambiare vita. Per motivi di salute e per via del lockdown sono rimasta tanto tempo a casa e così abbiamo maturato questa idea, vivere in un contesto più riservato, immerso nella natura: per noi è stato un cambio positivo».

Gergei ed Escolca

A Gergei i risultati di questa nuova politica si toccano con mano: c’è una graduatoria lunghissima per i bonus, molte ristrutturazioni e molti acquisti che hanno portato ad un incremento di residenti. «Otto tra acquisti e ristrutturazioni di case in paese», ha detto il sindaco Rossano Zedda, «con l’incremento di risorse che ci è stato comunicato riusciremo ad accontentarne altri». I beneficiari sono in prevalenza residenti, giovani coppie che vogliono restare in paese, ma c’è anche chi è arrivato per iniziare una nuova vita.

E il Comune di Escolca oltre a questo contributo regionale ha previsto un bonus residenza, cento euro a persona per cinque anni per chi trasferisce la sua residenza nel paese.

«È un aiuto», ha detto il sindaco Eugenio Lai, «abbiamo già dato comunicazione ai beneficiari per dare inizio ai lavori, ma se una ricaduta ci sarà lo sapremo solo alla fine delle tre annualità».

Le domande

Tre le persone che a Nuragus avranno il contributo. «Ci sono state 11 domande» ha detto il sindaco Giovanni Daga, «sono compaesani o emigrati che dopo la pensione tornano in paese, ma questo impegno della Regione è insufficiente: per avere nuovi residenti servono interventi strutturali, il problema più grande è il costo del lavoro, servono dei contributi per l’avvio di nuove attività e aiuti per assumere».

Ad Orroli in dieci beneficeranno di questo contributo, residenti o comunque emigrati che dopo la pensione hanno deciso di ritornare in paese. Lo stesso discorso vale per Nurallao : «È un aiuto», ha detto la sindaca Rita Aida Porru «ma la causa dello spopolamento è da cercare nella mancanza di servizi, pensiamo alla scuola, alla sanità, ai trasporti, alla viabilità». L’importo massimo erogabile è di 15 mila euro.

A Isili , il centro più grande del Sarcidano, sono 8 i beneficiari. Per il sindaco Luca Pilia si tratta di uno strumento utile «per contrastare lo spopolamento in particolare delle zone interne».

