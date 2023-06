Vademecum per la vacanza con Fido 

Un territorio su misura per gli amici a quattro zampe e una rete di servizi che possa aiutare i turisti a non rinunciare a una vacanza nell’Iglesiente solo perché hanno il cane al seguito. Si chiama “Bed & Bau”, nasce da un’idea del “Consorzio turistico per l’Iglesiente” ed è tanto semplice quanto fondamentale: accompagnare idealmente il proprietario del “ turista a quattro zampe” – sempre più numerosi e esigenti - tra i servizi disponibili in città e nel territorio.

L’idea

Non poter gestire un’emergenza per il proprio cane, trovare assistenza e aree attrezzate spesso può trasformare una vacanza in un incubo: «Riteniamo sia rilevante cercare d’essere un punto di riferimento per i viaggiatori con animali al seguito - spiega il presidente del consorzio turistico Attilio Casti - Molto spesso ci si può trovare spaesati senza sapere dove poter comprare del cibo, dei medicinali, poter organizzare una passeggiata in un’area attrezzata, trovare una spiaggia dove sia permessa la presenza del cane o più semplicemente avere il contatto di un veterinario in caso di bisogno. Così si è pensato anche a una distribuzione di un opuscolo, disponibile non solo nel nostro “infopoint” in piazza Pichi (che risponde anche ai numeri 0781.1960544 e 348.3178065) e in tutte le strutture ricettive che con noi collaborano, ma anche sulle nostra pagina internet e su quelle dei social».

I servizi

“Bed & Bau” porterà alla Warung beach di Masua: «All’interno del nostro stabilimento c’è il libero accesso - spiega il proprietario del “Warung beach” Matteo Galzerino - È fondamentale si sappia che siamo in grado di offrire tutti i servizi necessari». E porterà anche alla “Fontana Bau” di Fontanamare nel territorio di Gonnesa: «Apre il 17 giugno e, a disposizione dei cani – spiegano i gestori del team Happy Paws – dei cani ci sarà un servizio di accoglienza e registrazione, supervisione, punto di primo soccorso cinofilo con personale qualificato. Si faranno come l anno scorso gli incontri con gli esperti per il percorso proprietario consapevole».

In città

Tre i “galoppatoi” (aree cani) presenti ad Iglesias: si trovano in via Laconi e nel Parco delle Rimembranze e sono in fase di realizzazione due nuovi siti in un’area adiacente a via Vivaldi e nei pressi di piazza Cavallera: «Si può di certo fare sempre di più riguardo alle attenzioni nei confronti dei nostri “Fido” - commenta il sindaco Mauro Usai - Ma negli ultimi anni si son fatti grossi passi avanti ed è un bene far sapere a chi intenda visitare la nostra città, che può trovare gli spazi adatti e tutti i servizi necessari per soddisfare le più disparate esigenze».

