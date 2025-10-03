Vademecum antiusura per supportare le vittime 

L’Osservatorio Provinciale Antiusura ha presentato in Prefettura il “Vademecum antiusura”, un manuale sulle procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime dell’estorsione e dell’usura, nonché sugli strumenti messi a disposizione dei cittadini a rischio di sovraindebitamento.
Il documento fornisce una descrizione dei soggetti destinatari dei benefici economici; delle diverse tipologie degli interventi di sostegno; delle concrete modalità di presentazione dell’istanza e della relativa documentazione necessaria, nonché dare indicazioni sulla conseguente attività istruttoria e deliberativa degli organismi istituzionali preposti.
Il Vademecum antiusura, pubblicato nel sito web della Prefettura di Cagliari, è aperto ad ulteriori contributi.
Presenti alla riunione la Commissione Regionale ABI Sardegna, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, la Fondazione Antiusura Sant’Ignazio da Laconi, nonché i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.
«La finalità corrisponde all’esigenza di diffondere la conoscenza degli strumenti messi a disposizione dalle normative vigenti», ha detto il prefetto Giuseppe Castaldo. «A beneficio di chi denuncia, al fine di garantire una maggiore e più efficace realizzazione del sistema solidaristico delineato dalle leggi».
