Vade retro, Covid: abiti con le mascherine 

Migliaia di mascherine chirurgiche, inutilizzate e stipate a scuola in scatoloni ingombranti, prendono vita a Portoscuso e Gonnesa grazie al progetto scolastico “A Carnevale ogni mascherina vale”. Da strumenti di protezione da indossare nel periodo più critico della pandemia per proteggere dal contagio studenti e insegnanti, a vestiti di Carnevale alternativi all’insegna del riciclo. Oggi a Gonnesa e lunedì a Portoscuso gli alunni dell’istituto comprensivo Angius, sfileranno per le vie dei due paesi per una festa in maschera come non si era mai vista.

