vacherot trionfa nel “1000” dei cugini 

Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai, avendo la meglio nella sfida col cugino, il francese Arthur Rinderknech, una prima volta assoluta nel circuito Atp. Il monegasco 26enne, proveniente dalle qualificazioni e n.204 al mondo, si è imposto in tre set col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, in poco più di due ore di gioco, concluse con un lungo abbraccio tra i due. Grazie al successo di ieri, Vacherot fa un balzo di 146 posizioni nel ranking e oggi sarà numero 40.

«Quel che è successo è pazzesco, irreale. Sono felicissimo di come ho giocato. In questa partita avrebbero dovuto esserci due vincitori, ma nel tennis non è possibile», la gioia del 26enne nato a Roccabruna sul Capo Martino. «È una sconfitta dura per Arthur ma non c'è un vincitore e uno sconfitto, c'è una famiglia che ha vinto. E questa storia per il tennis è bellissima», ha concluso il primo monegasco a vincere un torneo Atp. Vacherot e Rinderknech sono figli di due sorelle.

Coco Gauff ha invece vinto il torneo di Wuhan, ultimo Wta 1000 della stagione in una finale stavolta tutta statunitense, battendo Jessica Pegula. La 21enne numero 3 al mondo, che aveva eliminato l'azzurra Jasmine Paolini, si è imposta col punteggio di 6-4, 7-5, sulla 31enne n. 6 Wta.

